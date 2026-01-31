正常甜=半糖 泰政府重訂全糖標準 4家連鎖咖啡業2.11啟動

我的頻道

中央社／曼谷專電
泰國知名咖啡連鎖店Café Amazon加入政府推廣的「正常甜減半」計劃，盼透過重新定義正常甜，改變民眾習慣，降低依賴高糖分。(中央社)
泰國知名咖啡連鎖店Café Amazon加入政府推廣的「正常甜減半」計劃，盼透過重新定義正常甜，改變民眾習慣，降低依賴高糖分。(中央社)

為促進民眾健康、減少糖分攝取，泰國衛生部日前宣布，已與國內多家連鎖咖啡業者達成共識，將從2月開始推行「正常甜等於半糖」的減糖運動，盼透過重新定義甜度標準，讓消費者培養更健康的飲食習慣。

泰國多數手搖飲店與咖啡店會將甜度分成4種等級，分別為25%、50%、75%及100%，民眾一般將100%視為標準甜度，但泰國政府日前宣布，將重新定義全糖標準。

曼谷郵報（Bangkok Post）近日報導，泰國公共衛生部官員安蓬（Amporn Benjapolpitak）表示，官方發起的「正常甜等於50%」計畫，旨在改變消費者的心態，透過將半糖定義為「正常」，鼓勵民眾在不犧牲味道的前提下，降低依賴高糖分。

泰國政府已於近日與各連鎖咖啡業者高層達成共識，預計2月11日正式啟動這項倡議，參與的業者包括Inthanin Coffee、Café Amazon、All Café和Black Canyon。

報導引述官員說法指出，這項調整並非完全去除糖分，而是引導泰國消費者將口味偏好調整成適中的甜度，因此在享受相同風味的同時也能降低健康風險。

