我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

泰國鄭王廟攝影師「為幫客拍照」趕遊客惹議 當局回應了

中央社／曼谷專電
遊客在泰國曼谷鄭王廟景區拍照。(新華社)
遊客在泰國曼谷鄭王廟景區拍照。(新華社)

泰國知名景點曼谷鄭王廟最近成為焦點，因有部分攝影師遭指控，為付費遊客取景而驅趕其他遊客，引發爭議。鄭王廟對此道歉，並要求在寺廟內提供服務的攝影師須先接受「行為與禮儀訓練」才能執業。相關訓練將由警方和區公所負責。

曼谷昭披耶河畔（Chao Phraya）的鄭王廟（Wat Arun）是泰國知名觀光景點，許多外籍遊客會換上華麗的傳統服飾，由專業攝影師拍照紀念。

不過，泰國娛樂公司Be On Cloud執行長克里沙達（Krisda Pond Witthayakhajorndet）日前在社群平台X發文指出，他在鄭王廟目睹多名疑似與泰式服裝租借業者合作的攝影師，頻頻要求外國遊客離開拍照區域，以便為自家客戶拍照。這樣的行為導致許多遊客感到困惑與不滿，他批評這些人將公共空間視為私人場域，並呼籲應改善，避免損害國家形象。

曼谷郵報（Bangkok Post）近日報導，該文章引發廣泛關注後，泰國警方與相關單位隨即作出回應。觀光警察局長薩克西拉（Saksira Phueak-um）下令加強現場巡查，並指示警員在必要時立即介入處理，以防止此問題擴大而影響觀光業。

鄭王廟則透過官方臉書（facebook）發表聲明致歉，並指在寺廟內提供攝影服務的攝影師均隸屬於泰式服裝租賃店，他們必須接受符合寺廟規定的「行為與禮儀訓練」才能繼續執業。

曼谷郵報指出，相關訓練將由地方警察、觀光警察及區公所共同參與執行，目標是「維護寺廟的秩序和禮儀」。

觀光 泰國

上一則

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

下一則

新加坡攜泡泡馬特 搶過年觀光商機

延伸閱讀

難得的團聚

難得的團聚
霍諾德攀台北101「神照連發」推手起底是奧斯卡得主掌鏡

霍諾德攀台北101「神照連發」推手起底是奧斯卡得主掌鏡
印度傳立百病毒疫情 台疾管署預告列第5類傳染病：旅遊少吃這食物

印度傳立百病毒疫情 台疾管署預告列第5類傳染病：旅遊少吃這食物
英相會波蘭總統「捕鼠大臣」險絆倒攝影師 超搶鋒頭

英相會波蘭總統「捕鼠大臣」險絆倒攝影師 超搶鋒頭

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」