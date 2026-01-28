Crocs聯手樂高 1雙積木鞋150美元 比一般鞋款貴3倍

Crocs（卡駱馳）要推出樂高積木造型鞋。(取材自Crocs)

樂高（Lego）積木迷很快就能把這個品牌標誌性的彩色積木穿在腳下了。洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥 玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。雙方並未揭露此次合作的財務條件。

Crocs正在努力找回銷售成長動能，公司將這款新鞋定位為兼具收藏價值的商品，鎖定孩童與成人市場，將於2月16日全球開賣。

首批上市的樂高積木造型鞋，只先提供成人尺寸。每雙鞋都將附上一個樂高人偶，並搭配四雙迷你版Crocs鞋。售價為150美元，這明顯高於一般Crocs鞋款35至50美元的價格區間，以往的聯名款通常售價也只在70美元左右。

Crocs品牌總裁梅哈曼（Anne Mehlman ）說，樂高擁有高度投入的孩童粉絲，也有高度投入的成人粉絲，Crocs也是如此。

彭博分析師吉爾馬丁說，Crocs與樂高的合作，是重建品牌熱度的大動作。樂高忠誠的粉絲基礎，或許正是Crocs想重新吸引年輕消費者的關鍵。

Crocs近來成長動能逐漸減弱，上季假期銷售期間表現疲弱，營收預期年減約7.5%，本季也恐將持續下滑。