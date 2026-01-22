我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

IQ高達204 南韓12歲天才挑戰牛津落榜 當場哭倒

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓天才少年白強玹自陳落榜的沉痛心情。（取材自白強玹YouTube頻道）
南韓天才少年白強玹自陳落榜的沉痛心情。（取材自白強玹YouTube頻道）

南韓「IQ204」天才少年白強玹（Baek Kang-hyun）以12歲之齡挑戰世界頂尖學府、英國牛津大學電腦科學系，過程備受矚目，卻在近日公布的錄取結果中落榜，引發廣大關注。

白強玹早在2016年僅41個月大（約3歲半）時，便在SBS節目《英才發掘團》亮相，展現驚人數學與語言天賦，IQ測驗高達204，被譽為南韓最強天才兒童。他後來跳級就讀，2023年進入首爾科學高中，卻因校園壓力僅一學期便自願退學，轉而自學並準備海外升學

2025年9月，白強玹在個人YouTube頻道公開申請牛津大學計畫，目標直指電腦科學系。他自曝國際A-Level數學、進階數學、物理、化學四科全拿最高A+等級，模擬MAT（數學入學測驗）也穩定維持98～100分，自信滿滿地表示「成績在前1%以內」。

然而，牛津申請需透過英國大學及院校聯合招生系統（UCAS）註冊，規定13歲以下無法加入，導致他面臨嚴重行政障礙。白強玹不放棄，主動聯繫UCAS與牛津入學處，透過國際電話與郵件爭取特例，最終獲得許可拿到ID並參加2025年11月的MAT考試。考後他自評「至少95分，進入前五名高分」，但仍感遺憾最後兩題未能完美作答。

儘管考試表現優異，放榜時白強玹卻未收到錄取通知。他在YouTube社群發文坦承：「很多人給我加油，但很遺憾沒拿到錄取通知。我對自己有很大期待，得知不合格時真的很懊惱，當場坐到地上哭了。」

即便淚灑當場，白強玹展現韌性。他補充：「這次挑戰非常有意義，我學到很多東西。絕對不會在此停下腳步，會繼續前進。感謝所有支持我的人。」

這則消息迅速在南韓與國際媒體傳開，凸顯即使天才也會遭遇制度限制與挫折，但面對失敗的態度往往決定未來高度。白強玹的故事提醒世人：天才之路從不平坦，卻也充滿無限可能。

南韓 YouTube 升學

上一則

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

下一則

日本也有疑美論？從期待到憂心 學者：被美遺棄恐懼加深

延伸閱讀

盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅

盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅
牛津英語大辭典增11日語詞彙 yokai、senpai入列

牛津英語大辭典增11日語詞彙 yokai、senpai入列
IQ204天才少年 12歲挑戰牛津自評「會是前5名」卻落榜

IQ204天才少年 12歲挑戰牛津自評「會是前5名」卻落榜
盧特尼克警告：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

盧特尼克警告：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

熱門新聞

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃