我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普打伊朗機率50% 可能襲擊對象曝 但美軍中東軍備有限

川普關稅大刀揮向伊朗貿易國 中國、土耳其恐受衝擊

徒手攀101地表最強男人 從「偷開」廂型車逃學開始

記者林澔一、林新輝／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）

去年Netflix Taiwan發布極限運動「重磅」消息」，世界知名的攀岩好手Alex Honnold將在2026年1月24日，徒手攀登，無確保、無繩索、無安全措施的方式挑戰登上台北101大樓。旅居美國攀岩響導易思婷說，Alex攀登101在美國攀岩圈是家戶喻曉盛事。

易思婷在美國賓州大學求學期間，發現了攀岩的魅力，取得資訊博士學位後，選擇攀登生活，2008年開始於著名的美國領導學校（NOLS）和各大戶外機構教授攀登課程。2013年起，她於台灣、美國等地以中文教授傳統攀登課程，包括基礎傳統攀、多繩距攀登、大牆攀登、自我救援等，著有《睡在懸崖上的人》等書。

她接受聯合報越洋電訪說，Alex在美國是非常有名的大人物，他完成無繩獨攀的方式成功攀登了高914公尺「酋長岩(El Cap)」振奮全美。雖然攀岩跟攀超高大樓建築物性質不一樣，「不能有0.001的閃失、高度專注的心理素質是完全一樣的」。

Alex是誰？台灣許多看過紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）對他不陌生。2007年，優勝美地的山谷裡出現一個名叫Alex Honnold，當時他22歲，剛從加州的柏克萊大學輟學。他「偷開」了母親的廂型車逃離學校，以車為家，從此展開他的爬岩生涯。

2008年9月6日，他徒手從垂直的北面爬上了半穹岩，而且只花了兩小時45分，赤手空拳從垂直的90度岩壁爬上來。為了減輕重量，他連水都沒有帶。他所有的身外之物就是一袋石灰粉。這件事震驚了美國媒體，從此聲名大噪。他是全世界第一個，也是唯一徒手獨攀半穹岩的。從那天開始，哈諾心裡盤算的下一個人生終極目標就是徒手攀爬酋長岩。

2017年6月3日，以無繩獨攀的方式成功攀登了高914公尺「酋長岩(El Cap)」，不只是酋長岩史上首度有人以此方式完攀，紐約時報稱為「為人類歷史上最偉大的運動成就之一。」， 赤手登峰也拿下2019奧斯卡最佳紀錄片獎。

Alex曾說：「風險跟後果，是兩回事；徒手攀岩的風險很低，但是後果很嚴重」

台灣攀岩專家表示，爬建築物叫做 buildering，是早期攀岩者自行發展出來的都市活動，現在歐美也還有蠻多攀岩者在爬建築物，爬101大樓，它夠高，知名度也夠。她非常欽佩Alex，他不只是一位出色的攀岩者，更重要的是他非常熱心公益，尤其是重視地球暖化的結果，而且實際付出行動。

她希望台灣能對Alex 此行能有正面的報導，他需要，台灣也需要。

加州 台北101 紐約時報

上一則

泰國火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷 多名重傷

延伸閱讀

風鈴（一一）

風鈴（一一）
城鎮傳真／太浩湖與沙加緬度間 藏一處戶外活動天堂

城鎮傳真／太浩湖與沙加緬度間 藏一處戶外活動天堂
拒ICE攔檢還加速衝撞 馬州2非法移民中槍

拒ICE攔檢還加速衝撞 馬州2非法移民中槍
馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

2026-01-13 15:47
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債