徒手攀101地表最強男人 從「偷開」廂型車逃學開始

自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）

去年Netflix Taiwan發布極限運動「重磅」消息」，世界知名的攀岩好手Alex Honnold將在2026年1月24日，徒手攀登，無確保、無繩索、無安全措施的方式挑戰登上台北101 大樓。旅居美國攀岩響導易思婷說，Alex攀登101在美國攀岩圈是家戶喻曉盛事。

易思婷在美國賓州大學求學期間，發現了攀岩的魅力，取得資訊博士學位後，選擇攀登生活，2008年開始於著名的美國領導學校（NOLS）和各大戶外機構教授攀登課程。2013年起，她於台灣、美國等地以中文教授傳統攀登課程，包括基礎傳統攀、多繩距攀登、大牆攀登、自我救援等，著有《睡在懸崖上的人》等書。

她接受聯合報越洋電訪說，Alex在美國是非常有名的大人物，他完成無繩獨攀的方式成功攀登了高914公尺「酋長岩(El Cap)」振奮全美。雖然攀岩跟攀超高大樓建築物性質不一樣，「不能有0.001的閃失、高度專注的心理素質是完全一樣的」。

Alex是誰？台灣許多看過紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）對他不陌生。2007年，優勝美地的山谷裡出現一個名叫Alex Honnold，當時他22歲，剛從加州 的柏克萊大學輟學。他「偷開」了母親的廂型車逃離學校，以車為家，從此展開他的爬岩生涯。

2008年9月6日，他徒手從垂直的北面爬上了半穹岩，而且只花了兩小時45分，赤手空拳從垂直的90度岩壁爬上來。為了減輕重量，他連水都沒有帶。他所有的身外之物就是一袋石灰粉。這件事震驚了美國媒體，從此聲名大噪。他是全世界第一個，也是唯一徒手獨攀半穹岩的。從那天開始，哈諾心裡盤算的下一個人生終極目標就是徒手攀爬酋長岩。

2017年6月3日，以無繩獨攀的方式成功攀登了高914公尺「酋長岩(El Cap)」，不只是酋長岩史上首度有人以此方式完攀，紐約時報 稱為「為人類歷史上最偉大的運動成就之一。」， 赤手登峰也拿下2019奧斯卡最佳紀錄片獎。

Alex曾說：「風險跟後果，是兩回事；徒手攀岩的風險很低，但是後果很嚴重」

台灣攀岩專家表示，爬建築物叫做 buildering，是早期攀岩者自行發展出來的都市活動，現在歐美也還有蠻多攀岩者在爬建築物，爬101大樓，它夠高，知名度也夠。她非常欽佩Alex，他不只是一位出色的攀岩者，更重要的是他非常熱心公益，尤其是重視地球暖化的結果，而且實際付出行動。

她希望台灣能對Alex 此行能有正面的報導，他需要，台灣也需要。