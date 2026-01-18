京都大學飼養 會認漢字、數字、顏色 天才黑猩猩49歲逝世

我的頻道

綜合報導
日本京都大學飼養的黑猩猩「愛」9日以49歲之齡死亡，曾助研究人類心智演化。(取材自京都大學人類行為演化研究中心網站)
日本京都大學飼養的黑猩猩「愛」9日以49歲之齡死亡，曾助研究人類心智演化。(取材自京都大學人類行為演化研究中心網站)

日本京都大學所飼養的黑猩猩「愛」，1月9日因多重器官衰竭及年老相關疾病，以49歲之齡死亡。這隻母猩猩能辨識英文字母及100多個漢字，被譽為天才。

中央社引述法新社報導，京都大學的人類行為演化研究中心在聲明中說，「愛」參與了有關知覺、學習和記憶的研究，促進他們對靈長類動物智慧的理解。

日本靈長類動物學家松澤哲郎2014年指出，「愛」除了認得漢字和英文字母，還能辨識出阿拉伯數字0到9及11種顏色。

他舉例，有次實驗是讓這隻黑猩猩看電腦螢幕顯示意思是粉紅色的漢字，並給牠1個粉紅色方塊和1個紫色方塊，結果「愛」選對了粉紅色方塊。

還有次是給「愛」看1顆蘋果，結果這隻黑猩猩在電腦螢幕上選了1個長方形、1個圓形和1個點來畫出1個「虛擬蘋果」。

「愛」的高超能力使其成為學術論文研究對象，媒體也爭相報導，有些研究還登上「自然」（Nature）期刊，牠也因此在大眾媒體上有了「天才」的綽號。

這隻黑猩猩來自非洲西部，1977年抵達京都大學，2000年產下一子。據日本共同社報導，「愛」的智慧能力使得黑猩猩親子間能否知識轉移的研究受到注意。

京都大學人類行為演化研究中心表示，「愛」具有高度好奇心，積極參與研究，使得黑猩猩心智的各種面向首度曝光；而這些研究協助建立了「了解黑猩猩心智的實驗架構，為思考人類心智的演化提供關鍵基礎」。

