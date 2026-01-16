我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

德州父問Siri「想挖礦要去哪」帶全家挖到2.09克拉鑽石

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國德州一名41歲男子沃德（James Ward）因為兒子想挖礦，按照Siri指引全家前往阿肯色州鑽石坑州立公園，真的挖到一顆2.09克拉棕色鑽石。(圖／翻攝自阿肯色州立公園官網)
美國德州一名41歲男子沃德（James Ward）因為兒子想挖礦，按照Siri指引全家前往阿肯色州鑽石坑州立公園，真的挖到一顆2.09克拉棕色鑽石。(圖／翻攝自阿肯色州立公園官網)

美國德州一個家庭在詢問蘋果虛擬助理Siri後，意外收穫一份新年驚喜。德州一名中學教師詹姆斯．沃德（James Ward）一家，因孩子想尋找可挖水晶的地點，透過Siri查詢後，依建議前往阿肯色州的鑽石坑州立公園，結果在園區內挖到一顆重達2.09克拉的棕色鑽石，成為一家人難忘的旅程回憶。

綜合媒體報導，事件發生於上月底。沃德表示，當時女兒詢問德州或鄰近地區是否有適合挖水晶的地方，家人便轉而向Siri詢問相關建議，其中包括阿肯色州鑽石坑州立公園。一家人隨即趁假期驅車約6小時前往該地展開尋寶行程。首日因天氣寒冷，只挖掘約4小時便作罷，原本打算結束行程。

但沃德年幼的兒子堅持再嘗試一次，第二天僅花約2小時，沃德便在地面發現一顆帶有金屬光澤、外觀類似水晶的石頭，與周圍其他石塊明顯不同。當時一家人並不知是鑽石，只因外觀特別而將其放入紙袋中保存，隨後前往園區內的鑽石發現中心請工作人員協助鑑定。

經園方確認，該石頭為一顆重2.09克拉的鑽石，呈深黃棕色，外形為盾牌狀破裂晶體。園方人員指出，這類鑽石屬典型由古老火山活動帶至地表的地質產物。在鑽石坑州立公園，遊客依法可將自行發現的鑽石帶走，不少人也會替鑽石命名，沃德一家便以姓氏將其命名為「沃德鑽石」(Ward Diamond)。園方資料顯示，這顆鑽石是去年12月園區內發現的5顆鑽石之一，截至2025年底，累計登記在案的鑽石數量已達540顆。

美國德州一名41歲男子沃德（James Ward）因為兒子想挖礦，按照Siri指...
美國德州一名41歲男子沃德（James Ward）因為兒子想挖礦，按照Siri指引全家前往阿肯色州鑽石坑州立公園，真的挖到一顆2.09克拉棕色鑽石。(取材自阿肯色州立公園臉書)

德州 州立公園 Siri

上一則

哈利波特的「嘿美」絕跡了？ 瑞典官宣2原因區域性滅絕

下一則

極光？英國伯明翰雪夜驚見「粉紅天空」答案竟藏足球場裡

延伸閱讀

來自中國、逾千包神秘種子寄德州各地 當局籲勿打開

來自中國、逾千包神秘種子寄德州各地 當局籲勿打開
收到中國種子包裹 千萬別打開

收到中國種子包裹 千萬別打開
NBA／莫蘭特轟40分敗給關鍵外線 76人三巨頭OT奪合體首勝

NBA／莫蘭特轟40分敗給關鍵外線 76人三巨頭OT奪合體首勝
福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」再婚A男沒有鑽石戒指

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」再婚A男沒有鑽石戒指

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力