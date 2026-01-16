德州父問Siri「想挖礦要去哪」帶全家挖到2.09克拉鑽石
美國德州一個家庭在詢問蘋果虛擬助理Siri後，意外收穫一份新年驚喜。德州一名中學教師詹姆斯．沃德（James Ward）一家，因孩子想尋找可挖水晶的地點，透過Siri查詢後，依建議前往阿肯色州的鑽石坑州立公園，結果在園區內挖到一顆重達2.09克拉的棕色鑽石，成為一家人難忘的旅程回憶。
綜合媒體報導，事件發生於上月底。沃德表示，當時女兒詢問德州或鄰近地區是否有適合挖水晶的地方，家人便轉而向Siri詢問相關建議，其中包括阿肯色州鑽石坑州立公園。一家人隨即趁假期驅車約6小時前往該地展開尋寶行程。首日因天氣寒冷，只挖掘約4小時便作罷，原本打算結束行程。
但沃德年幼的兒子堅持再嘗試一次，第二天僅花約2小時，沃德便在地面發現一顆帶有金屬光澤、外觀類似水晶的石頭，與周圍其他石塊明顯不同。當時一家人並不知是鑽石，只因外觀特別而將其放入紙袋中保存，隨後前往園區內的鑽石發現中心請工作人員協助鑑定。
經園方確認，該石頭為一顆重2.09克拉的鑽石，呈深黃棕色，外形為盾牌狀破裂晶體。園方人員指出，這類鑽石屬典型由古老火山活動帶至地表的地質產物。在鑽石坑州立公園，遊客依法可將自行發現的鑽石帶走，不少人也會替鑽石命名，沃德一家便以姓氏將其命名為「沃德鑽石」(Ward Diamond)。園方資料顯示，這顆鑽石是去年12月園區內發現的5顆鑽石之一，截至2025年底，累計登記在案的鑽石數量已達540顆。
