德州父問Siri「想挖礦要去哪」帶全家挖到2.09克拉鑽石

美國德州一名41歲男子沃德（James Ward）因為兒子想挖礦，按照Siri指引全家前往阿肯色州鑽石坑州立公園，真的挖到一顆2.09克拉棕色鑽石。(圖／翻攝自阿肯色州立公園官網)

美國德州 一個家庭在詢問蘋果虛擬助理Siri 後，意外收穫一份新年驚喜。德州一名中學教師詹姆斯．沃德（James Ward）一家，因孩子想尋找可挖水晶的地點，透過Siri查詢後，依建議前往阿肯色州的鑽石坑州立公園 ，結果在園區內挖到一顆重達2.09克拉的棕色鑽石，成為一家人難忘的旅程回憶。

綜合媒體報導，事件發生於上月底。沃德表示，當時女兒詢問德州或鄰近地區是否有適合挖水晶的地方，家人便轉而向Siri詢問相關建議，其中包括阿肯色州鑽石坑州立公園。一家人隨即趁假期驅車約6小時前往該地展開尋寶行程。首日因天氣寒冷，只挖掘約4小時便作罷，原本打算結束行程。

但沃德年幼的兒子堅持再嘗試一次，第二天僅花約2小時，沃德便在地面發現一顆帶有金屬光澤、外觀類似水晶的石頭，與周圍其他石塊明顯不同。當時一家人並不知是鑽石，只因外觀特別而將其放入紙袋中保存，隨後前往園區內的鑽石發現中心請工作人員協助鑑定。