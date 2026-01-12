「沒吃感覺沒過節」西班牙三王節國王蛋糕漲6.8%仍賣翻

西班牙近日慶祝天主教傳統「三王節」，即使應景美食「國王蛋糕」的價格年年漲，但首都馬德里糕餅店人氣仍旺，家家都有排隊購買國王蛋糕的人潮。(中央社)

西班牙近日慶祝天主教傳統「三王節」（Día de Reyes），儘管節慶甜點「國王蛋糕」（Roscón de Reyes）價格年漲近7%，但首都馬德里糕餅店人氣仍旺，民眾人手一盒國王蛋糕歡喜過節。

全家一起吃 追求儀式感

西班牙的聖誕假期一路放到1月6日三王節才算正式結束，三王節又稱為「主顯節」（Epifanía），是西班牙宗教信仰的重要節日。典故來自聖經記載，有來自東方的國王（又稱為博士、賢士或智者）在耶穌誕生時獲得星星的指引，於1月6日抵達伯利恆（Bethlehem）向聖嬰獻禮。因為國王們獻上了三種禮物，分別是黃金、乳香以及沒藥，因此典故流傳當晚有三位國王造訪耶穌，「三王節」遂得其名。

遵循天主教傳統，三王節是西班牙孩童收聖誕禮物的日子，也被稱為「西班牙的兒童節」，慶祝活動在5日傍晚「三王節遊行」（Cabalgata de Reyes）與6日上午孩子們拆禮物時達到高潮。

正如所有西班牙節慶都有應景甜 點，三王節的傳統糕餅為「國王蛋糕」（Roscón de Reyes）。每年過節時，全家人團聚吃塊國王蛋糕，是三王節不可缺少的儀式。

西班牙「三王節」的傳統糕餅為「國王蛋糕」，全家人團聚吃蛋糕是三王節不可缺少的儀式。國王蛋糕是用布里歐修麵包製作成的環狀蛋糕，以橙花水增添香氣，並以糖粒、杏仁片或糖漬水果點綴，象徵鑲上寶石的皇冠。(中央社)

傳統無內餡 近年口味多

西班牙的國王蛋糕和盛行於法國中北部的「國王派」（Galette des rois）不同，它是用布里歐修麵包（Brioche）製作成的環狀蛋糕，以橙花水增添香氣，並以繽紛多彩的糖漬水果、白色糖粒與杏仁片點綴於上，象徵鑲上寶石的皇冠。

除了傳統無內餡的國王蛋糕，加了鮮奶油或卡士達奶油內餡的版本更受歡迎，近年來西班牙糕餅店更推出多種新口味，譬如抹茶、開心果、貝禮詩奶酒 等，讓國王蛋糕一年比一年更受歡迎。

西班牙近日慶祝天主教傳統三王節，首都馬德里各家糕餅店熱鬧滾滾，除了現場來買節慶糕點「國王蛋糕」的民眾外，還有許多事先預定前來提貨的客人。(中央社)

蛋糕藏蠶豆 吃到要請客

有些糕餅店會在國王蛋糕上放一頂紙皇冠，傳統上還會在蛋糕裡藏一個小人偶和一顆蠶豆，為吃蛋糕的儀式增添刺激與樂趣。切到或吃到小人偶代表好運，可以戴上紙皇冠當一天國王；吃到蠶豆則得請客，負責出今年或明年的蛋糕錢。

國王蛋糕尺寸眾多，西班牙人會根據家中人口，買一整顆與全家人分享；因應小家庭需求，有些糕餅店也會推出1到2人份的迷你蛋糕；上咖啡 館點份切塊的蛋糕當早餐，也相當應景。

西班牙近日慶祝天主教傳統節日「三王節」，儘管節慶甜點「國王蛋糕」價格比去年上漲近7%，若不吃上一塊，就沒有過節的感覺。首都馬德里糕餅店當日生意興隆，民眾人手一盒國王蛋糕歡喜過節。(中央社)

經典吃法 配熱可可、咖啡

不論跟誰吃、在哪吃，最經典的國王蛋糕吃法是搭配濃稠的熱巧克力、或咖啡牛奶享用。

不過，根據西班牙道理日報（La Razón）報導，西班牙消費者權益團體Facua分析41家超市通路零售價格，指出由於原物料如雞蛋和杏仁價格上漲，2026年國王蛋糕的平均價格比2025年增加了6.8%。

儘管如此，西班牙人不在三王節吃上一塊國王蛋糕，就感受不到過節的氣氛。首都馬德里6日街頭幾乎人手一盒國王蛋糕，每家糕餅店都有排隊人潮，除了現場買蛋糕的民眾、也有事先預定前來提貨的客人。

遵循天主教傳統，即使三王節必吃的「國王蛋糕」價格年年漲，但是西班牙人仍甘願買單守護這份甜蜜的傳統，,節慶期間首都馬德里街頭幾乎人手一盒國王蛋糕。(中央社)

提著2盒國王蛋糕走出百年糕餅店的Lissette表示，她今年買了松露巧克力內餡口味，要回家與家人和孩子一起享用，「這是我們家過三王節的家庭傳統」。

在連鎖糕餅店買了2大盒巨無霸尺寸國王蛋糕的老爺爺表示，他們家總共有12個人，但他顯然還是買太多了，「剛好今天也是我的生日，家人吃不完的份就留給我自己吃」。

對西班牙家庭來說，即使三王節的開銷因為國王蛋糕價格年年上漲而逐年增加，但是西班牙人仍心甘情願買單守護這份甜蜜的傳統，讓聖誕假期隨著國王蛋糕的甜美香氣歡喜落幕。