1人吃飯是罪過？韓女願付2人費用餐廳仍拒收 投訴媒體吐怨

聯合新聞網／綜合報導
韓國人氣火鍋店拒單身女性獨自用餐，引發爭議；示意圖。(圖／123RF)
韓國人氣火鍋店拒單身女性獨自用餐，引發爭議；示意圖。(圖／123RF)

隨著單身經濟崛起，韓國近年來流行起「獨食」文化，但傳統觀念似乎仍難以動搖。據日媒KOREA WAVE報導，一名50多歲女性日前獨自前往一家新開幕的涮涮鍋用餐，即使主動表明「願意點兩人份餐點」，仍遭店家以「不接待單獨客」為由拒絕入內。當事人事後感到羞辱，憤而投訴媒體：「難道一個人吃飯也是種罪過嗎？」

據韓國電視節目「事件班長」指出，該名女性會在週末獨自探訪美食，卻在這次用餐體驗中遭店家下逐客令。對此，韓國開放網路大學諮商心理學教授朴相熙（音譯）批評，韓國目前約有三至四成人口獨居，獨自用餐已是常態，「既然客人願意支付兩人份費用，店家沒有虧損理由，拒絕接待實在令人不解。」

但評論家崔英鎮（音譯）則推測，店家可能擔心若店內出現獨自用餐的客人，會引發「連鎖效應」，吸引更多單身客佔用桌位，影響翻桌率或家庭客用餐氛圍，因此才選擇「預防性拒絕」。

這起事件引發許多網友討論，不少人聯想到日劇「孤獨的美食家」在韓國爆紅的現象。過去韓國社會普遍視「一個人吃飯」為禁忌，容易被貼上「沒朋友、孤單寂寞」的負面標籤。但隨著該劇熱播，加上韓國30多歲族群半數未婚、少子化問題比日本更嚴重的社會現實，「獨食」逐漸成為不得不接受的生活型態。韓國的單人烤肉、單人壽司 店鋪正在增加，但社會上對「孤獨美食家」的包容度，顯然還有很長一段路要走。

