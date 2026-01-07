我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

限縮H-1B簽證、加收10萬元政策推手是古巴出生學者

義大利冬奧開幕倒數1個月 國際奧會：有信心如期就緒

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
主辦單位表示，上週末在費耶美山谷（Val di Fiemme）舉行的冬季兩項（biathlon），證實冬季奧運就緒程度。(歐新社)
主辦單位表示，上週末在費耶美山谷（Val di Fiemme）舉行的冬季兩項（biathlon），證實冬季奧運就緒程度。(歐新社)

距離義大利米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運開幕僅1個月，部分場館工程延誤引發疑慮，國際奧林匹克委員會（IOC）執行長杜比今天告訴法新社，他有信心一切將如期就緒。

義大利米蘭-柯蒂納冬奧部分賽場的籌備工作先前進度落後，特別是冰球、雪板及自由式滑雪的場館最受關注。

杜比（Christophe Dubi）書面回覆法新社表示：「距離開幕式僅剩1個月，我們正處於各項工作步入正軌的階段。籌備工作已從規畫階段進入所有賽區的全面運作執行階段。」

他還說：「近期舉行的測試賽，包括競速滑冰、冰球，以及上週末在費耶美山谷（Val di Fiemme）舉行的冬季兩項（biathlon），都證實了就緒程度，並提供寶貴的最終資訊。這些都增強了我們的信心。」

位於米蘭、將主辦冰球決賽的Santagiulia Arena預計於本週啟用，較原定計畫推遲了一個月。下月的冬奧也將見證北美職業冰球聯盟（NHL）球員時隔12年重返奧運殿堂。

國際冰上曲棍球總會（IIHF）主席塔迪夫（Luc Tardif）昨天表示：「冰球的基礎設施，包括更衣室、練習區和比賽場館，都將如期就緒。這將會是一場精彩的賽事。」

此外，雪板與自由式滑雪賽事將在鄰近瑞士邊界的利維尼奧（Livigno）舉行，當地正加速進行人工造雪，以建造跳台、障礙物及雪上技巧（mogul）所需的賽道。

造雪作業先前因技術問題延宕數日，但2026冬奧執行長瓦尼耶（Andre Varnier）向法新社保證，目前造雪進度正如預估進行。

將在義大利米蘭舉辦的冬季奧運，離開幕僅剩1個月。(美聯社)
將在義大利米蘭舉辦的冬季奧運，離開幕僅剩1個月。(美聯社)

義大利 奧運 瑞士

上一則

日本和歌山電鐵貴志站任命第3代貓站長 延續近20年傳統

下一則

滑雪隊排愛心致哀瑞士惡火 受難者家屬訴喪女之痛

延伸閱讀

義大利輪胎廠憂美國封殺 擬祭凍結投票權逼退中資

義大利輪胎廠憂美國封殺 擬祭凍結投票權逼退中資
烏克蘭簽巴黎聲明 英法擬在烏設軍事中心 德有意部署軍隊

烏克蘭簽巴黎聲明 英法擬在烏設軍事中心 德有意部署軍隊
瑞士惡火 義大利青少年燒傷面積50%、復健路長

瑞士惡火 義大利青少年燒傷面積50%、復健路長
米蘭冬奧剩1個月 中國名將武大靖退役：沒有遺憾只有坦然

米蘭冬奧剩1個月 中國名將武大靖退役：沒有遺憾只有坦然

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國