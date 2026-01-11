菲律賓女虔誠膜拜綠色佛像4年 友人傻眼：那是史瑞克

史瑞克在電影裡是沼澤怪物，卻被菲律賓一名女子當成佛像供奉了四年。（路透）

菲律賓一名女子四年前在商鋪購買了一尊綠色「佛像」，從此每天定時虔誠膜拜，希望獲得保佑，一直到友人上門探訪，才發現這尊根本不是佛像，而是電影「史瑞克」（Shrek）一角的模型。事情曝光後網友笑翻，稱「心誠則靈」、「心中有佛便是佛」、「善念比相還重要」。

據香港01綜合外媒報導，菲律賓馬尼拉這名女子四年前在當地某商店看見一尊綠色「佛像」，因被其造型吸引，便購買擺放在家中，更每日定時向「佛像」虔誠膜拜並祈禱，期望藉此獲得庇佑。

後來女子的友人上門探訪，覺得該「佛像」顏色和表情有別於普通佛像，且造型奇特，仔細觀察後才發現，原來女子四年來每天虔誠膜拜的並非佛像，而是根據電影「史瑞克」（Shrek）角色，並透過3D打印技術製作的模型，得悉真相的她頓時哭笑不得。

據了解，「史瑞克」是2001年由夢工廠動畫公司製作的電腦動畫電影，主角史瑞克是住在沼澤裡的怪物，劇情嘲諷了許多經典童話故事，當年全球票房收入超過4.8億美元，更獲得第74屆奧斯卡最佳動畫片獎。

這起烏龍事件引來網友爆笑，「她的功德沒少，但是我的功德-1」；但也有人認為膜拜的重點在於信念，佛像的外貌並非重點，「心意才重要」。