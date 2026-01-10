脫歐公投10年陷分裂 但躲過美貿易戰 英想回頭？

英國脫歐後損害貿易、投資及民眾的生活水平。圖為一名通勤者站在倫敦金融城前。（歐新社資料照片）

英國於2016年6月通過脫歐 公投，2026年正好10年，這項決定不僅讓英國陷入社會分裂，也對英國經濟、科學研究產生負面影響。倫敦於去年底宣布將於2027年重新加入歐盟 伊拉斯莫斯交換學生計畫，則被視為脫歐政策的逆轉。

10年前，由於數十年的去工業化、公共支出削減及高移民率，為主張「英國將因脫歐重奪政策主導權」提供邊境管理、法律及經濟的論述。公投以52%支持脫歐、48%支持留歐告終，公投後的英國與歐盟展開數年的脫歐爭辯，而英國也陷入長期國家分裂，國會陷入僵局，首相梅伊黯然下台。

重簽貿協 關務成本大增

接手的強生與歐盟簽署「貿易暨合作協議」，英國只要能證明產品原產於合作國家，即可免貿易關稅 ，卻也因報關、邊境查驗、文件審核而增加繁文縟節、成本與拖延。總部位於倫敦的童裝與文具標籤公司「我的名牌」負責人安德森說，「這讓我們損失很多錢，我們速度肯定變慢，成本也更高」。

雖然脫歐論者認為，英國將因與各國簽署貿易協議而帶來新自由，並抵銷脫歐造成的短期陣痛；但布魯塞爾智庫歐洲國際政治經濟中心貿易專家賀尼格說，貿易協定並未抵消英國與近鄰貿易面臨的衝擊，「大型企業受影響不多，中型企業卻很難保住出口」。

英脫歐2025年民調生活成本負面影響最有感 製表／江昱蓁

金融服務 失去歐盟市場

衛報資深經濟記者帕廷頓說，英國短期內沒有出現經濟末日，脫歐卻仍損害貿易、投資及民眾的生活水平。雖然英國出口至歐盟享受零關稅待遇，但受其他規則與限制影響，市場准入遠不如還是歐盟成員國時。

英國貨物出口受影響尤深。隨著脫歐過渡期於2021年1月畫上句點，貨物出口量驟降。若以實際價值計算，甚至比2019年水平還低。儘管同時間還發生新冠疫情，難以斷言全是脫歐造成，但英國貨貿明顯較其他G7國家更疲軟，若留在歐盟會讓貿易活動更強勁。英國部分服貿產業也因喪失單一市場成員身分而面臨巨大衝擊，特別是倫敦金融服務出口在歐盟市占率大幅下滑。

英國商會呼籲，「貿易暨合作協議」無法拓展英國在歐盟市場的銷售，工黨應加速與布魯塞爾的談判步伐，與歐盟達成更緊密的貿易協議是「戰略必然」的選擇。

此外，雖然減少移民是許多選民支持脫歐的主因，英國卻因發放工作簽證給全球各地勞工的數量激增，導致移民數量遠高於脫歐之前。

科學研究 自失領導地位

英國也因脫歐而退出歐盟「地平線」科學研究計畫近三年之久，而造成不可逆的傷害。雖然英國已於2023年9月重新加入，但英國倫敦大學學院英國失智研究所研究組長戴史楚伯教授說，英國原可在氣候變遷、人工智慧及新藥研發等重大計畫中發揮關鍵領導作用，卻因退出計畫而讓關鍵研究領域在過去幾年的進展徹底不確定，英國重返地平線計畫主導地位還有漫漫長路。

英國失智症研究所神經遺傳學家哈迪爵士則說，缺席地平線計畫讓英國的科學研究喪失吸引力，「許多科學家離開英國，而脫歐後來往英國與歐盟實驗室成為緩慢、昂貴且官僚主義盛行的一場噩夢。在條件相同下，人們為何要來英國」。

交換學生重啟 政策逆轉

雖然工黨表態「絕不回歸」單一市場或關稅同盟，卻也承諾「努力改善英國與歐盟的貿易和投資關係」，如簽署促進食品貿易的獸醫協議，雙方也提出歐盟伊拉斯莫斯交換學生計畫，還有在能源、國防及安全領域合作方案。

帕廷頓卻認為這對振興經濟的幫助有限，除達成協議的時間冗長，還需考量到妥協。英國自由民主黨呼籲，倫敦應量身打造與歐盟的關稅同盟，這可為英國經濟帶來2.2%的成長，還能為英國國庫每年創造250億英鎊（約339億美元）的收入。

然而，這不只開啟漫長談判，關稅同盟還意味英國必須與歐盟課徵相同的關稅，導致無法提供其他國家更優惠的貿易條件，危及脫歐後的協議。不過，也正是因為英國的貿易政策獨立，才讓英國躲過美國川普政府貿易戰的衝擊。