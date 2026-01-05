修補耶穌像失手變猿猴 暴紅西班牙婦94歲逝

我的頻道

綜合報導
圖為2012年被西班牙婦女西門內斯修補的耶穌畫像壁畫。（取材自聖母慈悲教堂基金會）
圖為2012年被西班牙婦女西門內斯修補的耶穌畫像壁畫。（取材自聖母慈悲教堂基金會）

西班牙婦女西門內斯十多年前因擅自修補小鎮教堂耶穌畫像失敗，被媒體當成笑話報導，卻意外為小鎮帶來觀光熱潮。管理展示這幅作品的教堂12月30日證實西門內斯逝世，享壽94歲。

2012年，在西班牙北部博哈（Borja）小鎮的一座教堂，西門內斯在修補一幅耶穌畫像壁畫時失手。經她修補後，原作耶穌的容貌變得難以辨認，臉上看似長出動物鬃毛，當時許多媒體報導說，看起來像是猿猴；隨後引發網路熱議，大量梗圖及惡搞在網上瘋傳。

西門內斯說，自己是根據一張10年前的照片對壁畫進行修復的。西門內斯曾在西班牙國家電視台的節目中說，這幅壁畫是她最喜愛的當地耶穌藝術品，而她之所以試圖修復，是因為教堂牆壁上的潮濕水氣致使壁畫部分剝落，她覺得看不下去。

博哈官方稱，他們一開始懷疑是故意破壞行為，後來才確定是由一名年邁的教區居民所為。官方說，這是西門內斯自發行為。但西門內斯後來為自己辯護，她是在徵得當地神職人員的同意後修複壁畫，「神父是知情的。」她告訴西班牙電視台，「我沒有躲躲藏藏行事。」

直到19世紀藝術家埃利亞斯·加西亞·馬丁內斯(Elías García Martínez)的後代呼籲為壁畫的維護進行捐贈之時，這一拙劣的修復才大白於天下。

這起風波讓博哈小鎮一躍成為觀光熱點，次年有約5萬7000名遊客前去參觀這座過去鮮為人知的教堂。

如今管理這幅壁畫展示的聖母慈悲教堂（Sanctuary of Mercy）基金會，在臉書發文證實西門內斯過世。

教堂基金會形容西門內斯是「2012年最知名人物之一」，並說她是「因為看到壁畫損壞嚴重，出於善意，決定重新上色」。

博哈小鎮耶穌畫像壁畫修補前後差異。（取材自聖母慈悲教堂基金會）
博哈小鎮耶穌畫像壁畫修補前後差異。（取材自聖母慈悲教堂基金會）
許多遊客造訪博哈小鎮觀賞修補後的耶穌畫像壁畫。（取材自聖母慈悲教堂基金會）
許多遊客造訪博哈小鎮觀賞修補後的耶穌畫像壁畫。（取材自聖母慈悲教堂基金會）

