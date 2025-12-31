我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

日本動漫航海王「海賊旗」 成Z世代示威標幟 對抗腐敗政權

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年10月20日，玻利維亞抗議者舉著印有《海賊王》中草帽海賊團海賊旗的橫幅，要求對玻利維亞總統選舉第二輪投票結果進行審計。(路透)
2025年10月20日，玻利維亞抗議者舉著印有《海賊王》中草帽海賊團海賊旗的橫幅，要求對玻利維亞總統選舉第二輪投票結果進行審計。(路透)

日本動漫「航海王」（One Piece）海賊旗今年成為Z世代反抗象徵，抗議風潮席捲全球，從土耳其、印尼到法國、墨西哥，十多國年輕人在爭取政治改革時，紛紛舉起這個圖像作為號召，這些年輕人主導的示威多半源自對政治腐敗和貧富不均的憤怒，甚至導致馬達加斯加和尼泊爾領袖下台。

英國金融時報報導，「戴草帽海賊旗」（Straw Hat Jolly Roger）是一面黑底、繪有戴草帽骷髏圖案的旗幟，出自日本漫畫及動畫「航海王」。故事圍繞正義與自由，主角群「草帽海賊團」是一群對抗腐敗的壓制政權，與所處環境格格不入者，他們張掛這面旗幟航行。

航海王青少年主角魯夫與夥伴一同周遊世界，對抗惡人、解放受壓迫的人們，尋找象徵徹底自由的傳說寶藏「大秘寶」，他們的主要對手是「世界政府」，一個實施「絕對正義」、擁有無上權力的極權組織。「航海王」是史上連載時間最長的作品之一，共發行113本漫畫單行本及超過1000集動畫。

青年運動抗爭象徵

戴草帽海賊旗已成為全球青年主導運動中的抗爭象徵，旗幟在抗議現場揮舞的畫面透過社群媒體流傳。

在肯亞去年的抗議活動中這面旗幟首次現身，抗議行動迫使總統魯托（William Ruto）撤回加稅提案並解散內閣；在孟加拉，學生領導的運動推翻了前總理哈希納（Sheikh Hasina）。

但這面旗幟最早可追溯到2023年10月，在印尼日惹支持巴勒斯坦的遊行上首次被記錄。自此以後，印尼民眾在因經濟成長放緩、教育與基礎建設預算縮減而感到不滿時，都以這面旗幟表達對政府政策的抗議。

在該國8月即將迎來建國80周年前夕，當人們通常會升起國旗時，許多人選擇高舉草帽旗。國際特赦組織指出，這引發警方強力掃蕩，將居民住宅、車輛及壁畫上的海賊旗移除。

草帽旗在全球飄揚

金融時報調查顯示，2023至2025年間，參與者凝聚在草帽旗之下的抗議活動有24場。

在尼泊爾2023年9月爆發的激烈Z世代抗議中，這面草帽旗也隨處可見，該場運動推翻了總理奧利（KP Sharma Oli）政府。草帽旗前景與燃燒中的政府辦公大樓「辛哈杜巴宮」並列的畫面，也傳遍全球。

帶領尼泊爾抗爭的其中一名行動者表示，一部分是因對政治「權貴後代」現象感到憤怒，抗議者們是在TikTok等社群媒體看到印尼街頭的草帽旗照片後開始響應。

現年23歲、把草帽旗設為WhatsApp個人頭像的馬加爾說：「我們決定用這面旗幟作為象徵——向世人展現，只要年輕人有心，一切皆有可能。我們決定團結在同一面旗幟下：草帽旗。」

此後，草帽旗也在至少16個國家的抗議中出現，包括馬達加斯加，當地因長期缺電缺水、接連舉行大規模示威，最終在去年10月迫使總統拉喬利納（Andry Rajoelina）下台。示威民眾還會將草帽換成色彩鮮豔的拉菲草帽，增添特色。

25歲、參與運動的醫學院學生安德里亞奈福說：「我們看到尼泊爾的抗議畫面，就希望這樣的行動也發生在馬達加斯加。」

草帽旗也曾在法國、斯洛伐克、墨西哥以及近期的保加利亞抗爭中舉起，在保國更因為全國反貪腐抗議，促使政局更替。

旗幟建集體身分感

分析人士指出，這面旗幟代表Z世代身分，已成為一套反抗不公權力的視覺符號，以及其政治語言的一部分。

專注年輕人的倫敦顧問公司Thred Media表示，這面被1997至2012年出生世代擁抱的旗幟，象徵他們「比前幾代人面臨更有限的成功道路」，並有經歷新冠疫情、高生活成本與人工智慧興起等共同經驗。

該公司創辦人暨執行長歐茲（Jenk Oz）說：「比起國家背景，Z世代更容易因流行文化而凝聚認同。Z世代也對經濟不公和同世代困境起共鳴，這種感受超越國界。」

美利堅大學（American University）國際事務學院教授費雪（Dana R Fisher）表示，今年這波由Z世代領導的抗爭「非常特殊」，全球各地年輕人訴求雖不同，卻能從日本流行文化中「建立集體身分感」。

長期研究全球民主運動與社會行動的費雪說：「他們的訴求雖不盡相同，但共通點在於年輕人受社群媒體啟發，採納相似的圖像、策略和訴求方式。」

公關公司Edelman's Gen Z Lab營運長艾德曼（Amanda Edelman）認為，草帽旗之所以引發共鳴，是因為年輕世代在一個「高度不滿」的世界中長大，許多人「相信各種體制都在對他們說謊」。「草帽旗之所以奏效，是因它是能讓每個人投射意義的視覺符號。它是一面宣洩不滿的畫布。」

媒體報導稱超人氣動漫《海賊王》即將拍攝真人電影版。（取材自海賊王官網）
媒體報導稱超人氣動漫《海賊王》即將拍攝真人電影版。（取材自海賊王官網）
美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場；圖為海賊王巨大魯夫玩偶。（美聯社...
美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場；圖為海賊王巨大魯夫玩偶。（美聯社）
2025年10月11日，在德國柏林，一面酷似《海賊王》中草帽海賊團海賊旗的旗幟在...
2025年10月11日，在德國柏林，一面酷似《海賊王》中草帽海賊團海賊旗的旗幟在人們參加聲援巴勒斯坦人的「團結支持加薩」示威活動時飄揚。(路透)
2025年9月18日，在法國巴黎，一名抗議者手持仿照《海賊王》中草帽海賊團的骷髏...
2025年9月18日，在法國巴黎，一名抗議者手持仿照《海賊王》中草帽海賊團的骷髏旗製作的海盜旗，與法國憲兵發生衝突。當天，法國全國爆發罷工和抗議活動，反對政府削減下一年度預算。(路透)
馬達加斯加的年輕抗爭者受到尼泊爾等地運動的啟發，在街頭揮舞出現在雅加達與其他城市...
馬達加斯加的年輕抗爭者受到尼泊爾等地運動的啟發，在街頭揮舞出現在雅加達與其他城市的動漫「航海王」（One Piece）海賊旗。（歐新社）

尼泊爾 印尼 社群媒體

上一則

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

下一則

長期養熊取熊膽 南韓業者挨轟 明年起違禁令最高判5年

延伸閱讀

「妳胸大幫舔」台男性騷同事後留提款卡求饒 還帶去日本玩賠罪

「妳胸大幫舔」台男性騷同事後留提款卡求饒 還帶去日本玩賠罪
日本群馬高速公路逾50車連環追撞釀1死26傷 事故畫面曝光

日本群馬高速公路逾50車連環追撞釀1死26傷 事故畫面曝光
日本群馬縣車禍 至少15輛車追撞

日本群馬縣車禍 至少15輛車追撞
日本明年度預算加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編列1,500億日圓

日本明年度預算加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編列1,500億日圓

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世