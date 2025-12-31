日本動漫航海王「海賊旗」 成Z世代示威標幟 對抗腐敗政權

2025年10月20日，玻利維亞抗議者舉著印有《海賊王》中草帽海賊團海賊旗的橫幅，要求對玻利維亞總統選舉第二輪投票結果進行審計。(路透)

日本動漫「航海王」（One Piece）海賊旗今年成為Z世代反抗象徵，抗議風潮席捲全球，從土耳其、印尼 到法國、墨西哥，十多國年輕人在爭取政治改革時，紛紛舉起這個圖像作為號召，這些年輕人主導的示威多半源自對政治腐敗和貧富不均的憤怒，甚至導致馬達加斯加和尼泊爾 領袖下台。

英國金融時報報導，「戴草帽海賊旗」（Straw Hat Jolly Roger）是一面黑底、繪有戴草帽骷髏圖案的旗幟，出自日本漫畫及動畫「航海王」。故事圍繞正義與自由，主角群「草帽海賊團」是一群對抗腐敗的壓制政權，與所處環境格格不入者，他們張掛這面旗幟航行。

航海王青少年主角魯夫與夥伴一同周遊世界，對抗惡人、解放受壓迫的人們，尋找象徵徹底自由的傳說寶藏「大秘寶」，他們的主要對手是「世界政府」，一個實施「絕對正義」、擁有無上權力的極權組織。「航海王」是史上連載時間最長的作品之一，共發行113本漫畫單行本及超過1000集動畫。

青年運動抗爭象徵

戴草帽海賊旗已成為全球青年主導運動中的抗爭象徵，旗幟在抗議現場揮舞的畫面透過社群媒體 流傳。

在肯亞去年的抗議活動中這面旗幟首次現身，抗議行動迫使總統魯托（William Ruto）撤回加稅提案並解散內閣；在孟加拉，學生領導的運動推翻了前總理哈希納（Sheikh Hasina）。

但這面旗幟最早可追溯到2023年10月，在印尼日惹支持巴勒斯坦的遊行上首次被記錄。自此以後，印尼民眾在因經濟成長放緩、教育與基礎建設預算縮減而感到不滿時，都以這面旗幟表達對政府政策的抗議。

在該國8月即將迎來建國80周年前夕，當人們通常會升起國旗時，許多人選擇高舉草帽旗。國際特赦組織指出，這引發警方強力掃蕩，將居民住宅、車輛及壁畫上的海賊旗移除。

草帽旗在全球飄揚

金融時報調查顯示，2023至2025年間，參與者凝聚在草帽旗之下的抗議活動有24場。

在尼泊爾2023年9月爆發的激烈Z世代抗議中，這面草帽旗也隨處可見，該場運動推翻了總理奧利（KP Sharma Oli）政府。草帽旗前景與燃燒中的政府辦公大樓「辛哈杜巴宮」並列的畫面，也傳遍全球。

帶領尼泊爾抗爭的其中一名行動者表示，一部分是因對政治「權貴後代」現象感到憤怒，抗議者們是在TikTok等社群媒體看到印尼街頭的草帽旗照片後開始響應。

現年23歲、把草帽旗設為WhatsApp個人頭像的馬加爾說：「我們決定用這面旗幟作為象徵——向世人展現，只要年輕人有心，一切皆有可能。我們決定團結在同一面旗幟下：草帽旗。」

此後，草帽旗也在至少16個國家的抗議中出現，包括馬達加斯加，當地因長期缺電缺水、接連舉行大規模示威，最終在去年10月迫使總統拉喬利納（Andry Rajoelina）下台。示威民眾還會將草帽換成色彩鮮豔的拉菲草帽，增添特色。

25歲、參與運動的醫學院學生安德里亞奈福說：「我們看到尼泊爾的抗議畫面，就希望這樣的行動也發生在馬達加斯加。」

草帽旗也曾在法國、斯洛伐克、墨西哥以及近期的保加利亞抗爭中舉起，在保國更因為全國反貪腐抗議，促使政局更替。

旗幟建集體身分感

分析人士指出，這面旗幟代表Z世代身分，已成為一套反抗不公權力的視覺符號，以及其政治語言的一部分。

專注年輕人的倫敦顧問公司Thred Media表示，這面被1997至2012年出生世代擁抱的旗幟，象徵他們「比前幾代人面臨更有限的成功道路」，並有經歷新冠疫情、高生活成本與人工智慧興起等共同經驗。

該公司創辦人暨執行長歐茲（Jenk Oz）說：「比起國家背景，Z世代更容易因流行文化而凝聚認同。Z世代也對經濟不公和同世代困境起共鳴，這種感受超越國界。」

美利堅大學（American University）國際事務學院教授費雪（Dana R Fisher）表示，今年這波由Z世代領導的抗爭「非常特殊」，全球各地年輕人訴求雖不同，卻能從日本流行文化中「建立集體身分感」。

長期研究全球民主運動與社會行動的費雪說：「他們的訴求雖不盡相同，但共通點在於年輕人受社群媒體啟發，採納相似的圖像、策略和訴求方式。」