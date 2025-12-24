埃及動工興建首條高鐵 打造鐵路版蘇伊士運河

我的頻道

埃及首條高速鐵路動工，將連接紅海與地中海，為埃及實現交通現代化的最新舉措。圖為開羅附近沙漠，示意圖，非新聞事件圖。(路透)
埃及首條高速鐵路動工，將連接紅海與地中海，為埃及實現交通現代化的最新舉措。圖為開羅附近沙漠，示意圖，非新聞事件圖。(路透)

埃及首條高速鐵路開始動工，工人已在開羅以東沙漠鋪設鐵軌，這條鐵路將連接紅海與地中海，為埃及實現交通現代化的最新舉措。

法新社報導，埃及交通部長瓦濟爾（Kamel al-Wazir）將此計畫譽為「鐵路版的新蘇伊士運河」，預計於2026年完工，屆時可在最短3小時內，運送乘客與貨物行經660公里路程。

這條被稱為「綠線」（The Green Line）的鐵路，是埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）政府在過去10年間推動的一系列大型建設中的最新工程。而這些計畫中最受矚目的莫過於在開羅以東、斥資580億美元興建的新行政首都，儘管這座城市至今依然人煙稀少。

埃及2021年與包含德國西門子公司（Siemens）在內的財團簽署價值45億美元的合約，興建「綠線」鐵路。這條路線將成為橫跨埃及全國3條高鐵中的首條。

當局希望這個總長近2000公里的鐵路網，將可每天運送約150萬名乘客。

根據官方數據，埃及現有的鐵路網雖然每天有百萬人次使用，卻因基礎建設與維護不良，去年發生近200起意外事故。

「綠線」將橫跨埃及北部，從紅海之濱的艾因蘇赫納（Ain Sokhna）延伸至地中海沿岸的馬特魯港（Marsa Matrouh），途中穿過兩座開羅的衛星城市，分別是東側的新行政首都，以及西側擁有埃及唯一內陸港的10月6日城（6th of October City）。

埃及 蘇伊士運河

