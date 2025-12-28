我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

倫敦眼25年升級體驗 逐步換下32座艙 由「籠子」暫代

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為倫敦地標、摩天輪「倫敦眼」。(中央社)
圖為倫敦地標、摩天輪「倫敦眼」。(中央社)

全球前十大摩天輪之一「倫敦眼」日前開展座艙更新與升級工程。資深總經理古德喬德表示，目標是讓「倫敦眼」至少在未來25年，持續有能力提供旅客新穎美好體驗。

倫敦知名地標、高達135公尺的「倫敦眼」（London Eye）於2000年春季正式對外開放，迄今已累計超過8500萬人次搭乘。

「倫敦眼」位於市中心泰晤士河（River Thames）河畔，可360度環景遠眺倫敦市區。座艙運轉一周約30分鐘，旅客有充裕時間從不同角度欣賞國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）、大笨鐘（Big Ben）、倫敦塔橋（Tower Bridge）等古蹟，以及倫敦金融城（City of London）摩天大樓群，知名地標盡收眼底。

摩天輪有32個座艙，象徵大倫敦32個行政區。按規畫，工程團隊今年10月底拆卸其中一個座艙後，將在六個月期間從機械、力學、電氣、材料結構等角度，全方位檢視座艙有哪些部分必須或值得更新，以提供來自世界各地的遊客更安全舒適、更具科技新意的體驗。

默林娛樂集團（Merlin Entertainments）在全球營運多座主題樂園和市區遊樂設施，資深專案經理布里格戴爾（Tracy Brigdale）在摩天輪上受訪時強調，座艙更新升級工程將分階段進行，完全不影響遊客體驗。

她透露，團隊將一次拆卸一個座艙，並以外形結構仿照原有座艙的特製「籠子」填補空缺，以確保摩天輪的重量平衡、運作安全及外觀完整。從遠方看，遊客將難以發現「倫敦眼」有個「眼角」長得不太一樣。

團隊將以第一個被拆卸的座艙為評估和討論基礎，確認對所有32個座艙的更新升級基本方案。古德喬德（Robin Goodchild）表示，工程執行期估計將長達三年餘；團隊擬以六個月左右的時間，對第一個被卸下的座艙進行評估和更新，並在回裝這個座艙後，輪流更新升級其他31個座艙。

在這期間，摩天輪固定只會有一個座艙被「籠子」取代，以填補空位。「籠子」不提供遊客搭乘。

主題樂園

上一則

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

下一則

巴西前總統波索納洛 疝氣手術後再接受治療 緩解9個月打嗝症狀

延伸閱讀

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋
倫敦眼25周年 啟動分階段更新座艙、升級遊客體驗

倫敦眼25周年 啟動分階段更新座艙、升級遊客體驗
口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手

口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手
北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...