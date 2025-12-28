倫敦眼25年升級體驗 逐步換下32座艙 由「籠子」暫代

圖為倫敦地標、摩天輪「倫敦眼」。(中央社)

全球前十大摩天輪之一「倫敦眼」日前開展座艙更新與升級工程。資深總經理古德喬德表示，目標是讓「倫敦眼」至少在未來25年，持續有能力提供旅客新穎美好體驗。

倫敦知名地標、高達135公尺的「倫敦眼」（London Eye）於2000年春季正式對外開放，迄今已累計超過8500萬人次搭乘。

「倫敦眼」位於市中心泰晤士河（River Thames）河畔，可360度環景遠眺倫敦市區。座艙運轉一周約30分鐘，旅客有充裕時間從不同角度欣賞國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）、大笨鐘（Big Ben）、倫敦塔橋（Tower Bridge）等古蹟，以及倫敦金融城（City of London）摩天大樓群，知名地標盡收眼底。

摩天輪有32個座艙，象徵大倫敦32個行政區。按規畫，工程團隊今年10月底拆卸其中一個座艙後，將在六個月期間從機械、力學、電氣、材料結構等角度，全方位檢視座艙有哪些部分必須或值得更新，以提供來自世界各地的遊客更安全舒適、更具科技新意的體驗。

默林娛樂集團（Merlin Entertainments）在全球營運多座主題樂園 和市區遊樂設施，資深專案經理布里格戴爾（Tracy Brigdale）在摩天輪上受訪時強調，座艙更新升級工程將分階段進行，完全不影響遊客體驗。

她透露，團隊將一次拆卸一個座艙，並以外形結構仿照原有座艙的特製「籠子」填補空缺，以確保摩天輪的重量平衡、運作安全及外觀完整。從遠方看，遊客將難以發現「倫敦眼」有個「眼角」長得不太一樣。

團隊將以第一個被拆卸的座艙為評估和討論基礎，確認對所有32個座艙的更新升級基本方案。古德喬德（Robin Goodchild）表示，工程執行期估計將長達三年餘；團隊擬以六個月左右的時間，對第一個被卸下的座艙進行評估和更新，並在回裝這個座艙後，輪流更新升級其他31個座艙。

在這期間，摩天輪固定只會有一個座艙被「籠子」取代，以填補空位。「籠子」不提供遊客搭乘。