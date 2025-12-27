我的頻道

南韓餐廳多改用中製泡菜售價跌半 本土商：沒倒就不錯了

編譯季晶晶／綜合報導
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)
南韓首爾西邊約30公里的仁川，一間南韓泡菜工廠依循30多年來醃製高麗菜的流程運作，但老闆金致恩（Kim Chieun，音譯）近年壓力愈來愈大，因為合作多年的本地餐廳陸續改用更便宜的中國製泡菜。

中國製泡菜賣給餐廳的價格約為每公斤1700韓元（約1.3美元），而南韓製泡菜平均約3600韓元（約2.7美元），價格超過一倍。對餐廳來說，泡菜是免費附上的配菜，幾乎不可能再為此增加成本。

影響所及，南韓進口的泡菜已多於出口：今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，而且幾乎全數來自中國。

泡菜曾是南韓家庭冬天的重要活動，但如今單人家庭占比超過36%，在家醃泡菜的人愈來愈少。消費轉向即食與外食，結果是整體泡菜消費量下降，但商業生產的泡菜需求增加，市場現實讓價格而非產地或製作方式，成為決定性因素。

金致恩說，對泡菜工廠而言，「只要不賠錢、不倒閉，就已經很幸運了」，過去十年，許多業者甚至無力投資設備。

南韓約四分之三的泡菜製造商是員工不超過四人的微型企業，多半仰賴勞力密集的製程，難以與中國的工業化大規模生產競爭。

氣候變遷也衝擊高麗菜種植環境，傳統高山產區的夏季栽培愈來愈困難，旺季菜價有時大幅上漲，進一步壓縮利潤。

南韓泡菜協會推出了由業界出資的補助券方案，提供特定餐廳每公斤1280韓元的補貼，鼓勵改回使用本土製泡菜；同時也呼籲政府以產地標示與關稅審查等方式協助業者。

南韓 氣候變遷 關稅

大阪世博爆紅「洗澡機」平價版明年開賣 1台9200美元

京都住1晚不到10美元 團客流失衝擊大飯店 小旅館被迫降價

