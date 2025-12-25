我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

「東京大學小姐」冠軍涉炫富、歧視挨批 校方急切割

聯合新聞網／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新任東大小姐冠軍過去在社群的不當發言被挖出。(取材自YouTube)
新任東大小姐冠軍過去在社群的不當發言被挖出。(取材自YouTube)

日本最高學府東京大學日前舉辦的「東京大學小姐／先生」選美活動於近日落幕，法學政治學研究科一年級生須賀ありさ奪下「東大小姐」冠軍。但她在社群平台上的發言引發網友群起撻伐。

根據日媒「週刊女性PRIME」報導，有網友指控她在選美期間，曾發表嘲諷「一邊為生活所苦、一邊就讀大學的人」，以及遠端上課的「通信制大學學生」貼文，認為帶有歧視意味。雖然相關貼文已刪除，但截圖仍在網路流傳，並出現要求撤銷其冠軍資格、甚至解散主辦單位的連署與貼文。

此外，須賀的學歷背景也成為爭論焦點。她畢業於慶應義塾大學，之後進入東京大學研究所就讀，部分網友質疑她屬於「洗學歷」，不算「純正東大生」，不應代表東大參賽。須賀本人也曾在X發文表示「在東大比在慶應更受歡迎，因為競爭對手比較少」，該言論被解讀為貶低東大女生，因此引起更多反彈。

爭議會進一步升高，也與她公開的私服照有關。須賀曾上傳身穿高價品牌服飾、配戴勞力士名錶的照片，外界估算全身行頭總價超過千萬日圓，引來「炫富」、「缺乏同理心」等批評。

面對輿論風波，東京大學回應表示，「該活動由東京大學廣告研究會此一未受校方管理之團體主辦，屬企業贊助的商業活動，與東京大學的教育與研究完全無關」。不過，也有校內人士認為，活動以「東京大學」之名舉辦，校方是否能完全切割，仍引發爭議。(綜合報導)

歧視 日本

上一則

教宗主持就任後首場聖誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛

下一則

日本前暴走族考進名校 1原因50歲拚司法考試 每天讀15小時

延伸閱讀

台水煎包老闆打造超狂金項鍊 3公斤市值逾1300萬

台水煎包老闆打造超狂金項鍊 3公斤市值逾1300萬
長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光
竊郵件金融票據 炫富郵差馬格達米特判囚5年

竊郵件金融票據 炫富郵差馬格達米特判囚5年
華男盜身分、信用卡詐欺買勞力士 面臨數項重罪指控

華男盜身分、信用卡詐欺買勞力士 面臨數項重罪指控

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列