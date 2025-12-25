我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

日本前暴走族考進名校 1原因50歲拚司法考試 每天讀15小時

中央社／東京綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去曾是幫派幹部的齋藤由則（右三），不僅年過40後仍拚上名校慶應義塾大學，最近更在全力備考司法考試，希望能幫助其他更生人重返社會。(取材自Instagram)
過去曾是幫派幹部的齋藤由則（右三），不僅年過40後仍拚上名校慶應義塾大學，最近更在全力備考司法考試，希望能幫助其他更生人重返社會。(取材自Instagram)

日本幫派前幹部齋藤由則，從小學程度算術開始補救，42歲起經過兩年苦讀後考上慶應義塾大學。他考量以前脫離幫派後無法開戶的困境，年過50仍在力拚司法考試，盼能幫助其他人。

日媒ABEMA TIMES日前報導，齋藤出生於神奈川縣，中學時期成為「暴走族」且曾被送入少年感化院，並在20歲時加入暴力團體，進而在28歲時擔任幫派分支組織的本部長。

他後來因恐嚇罪等罪坐牢7年，20幾歲的青春歲月幾乎都在獄中度過，但他後來「希望不要讓母親傷心」，32歲時退出幫派。

齋藤金盆洗手後，曾做過派報生等工作，後來選擇自己創業，在事業上小有成就。經過一段倦怠期之後，他有天成功登上富士山時，深受感動，認為「自己還沒做的事情就是讀書」，並下定決心花1年時間考取日本知名學府慶應義塾大學。

即便他有遠大志向，仍得面對自己只有國中畢業，而且幾乎沒有考試經驗的窘境。在這種情況下，齋藤前往廣島縣一間標榜「從零開始重教」且不限學生年齡的補習班上課。

他回憶，當時向補習班挑明「我曾經加入暴力團體，曾有10年在監獄與少年感化院渡過，對方則告訴我，『沒關係，想讀書的人都OK』」。

而這間補習班的代表藤岡克義回想，「齋藤當時的算數程度為1/2加上1/3等於2/5，而且無法寫出所有的英文字母，加上他沒有考大學所須的高中畢業同等學歷，所以首先，他必須先準備高中學歷認定考試的8項學科」。

齋藤因此往返東京與廣島，兼顧工作與讀書，後來甚至租下公寓，天天到補習班報到。結果，經過兩年苦讀後，他在44歲時，通過慶應大學的一般入學考試。

如今已經50歲的齋藤，正在挑戰相當難通過的司法考試。他希望以自身經驗，解決幫派份子及更生人回歸社會的問題，像是許多人離開幫派後難以在銀行開戶。

日本金融機構設有所謂的「前暴力團體成員5年條款」，亦即脫離幫派後約5年內仍被視為相關人員，無法開設銀行帳戶或簽訂租屋契約。

日本警察廳與金融廳曾發出通知，要求在前暴力團成員於反暴力運動推動中心合作的企業就業等條件下，不要禁止這些人開設薪資入帳帳戶。然而，仍有人長達10年、20年無法開戶。

近日，齋藤受邀在眾議院法務委員會分享自身經驗，「自己以前曾有5年無法於銀行開戶，我認為這應該依照罪名來區分處理。如果全面限制開戶，反而會讓人再次走投無路。」

齋藤以自身經驗充滿幹勁地表示，「我想在監獄裡設立職業介紹所。雖然法律上一定會有問題，但如果能善用這類制度就好了。」

目前他為了司法考試，每天苦讀15到17個小時。他的訣竅是「讀書前先跑步30分鐘」、「讀書時不接工作電話」、「刪掉電腦的通訊軟體LINE」。他還說，「連洗澡時都在背書。踏實的努力真的很重要。（讀完書）幾乎是（累到）直接昏倒。」

齋藤先前報讀的補習班代表藤岡克義則看好齋藤，「司法考試和大學考試層次完全不同，不能一概而論，但他一旦下定決心，就一定會做到。我期待他帶來好消息。」

日本 富士山 字母

上一則

「東京大學小姐」冠軍涉炫富、歧視挨批 校方急切割

下一則

想幫姊妹辦婚禮…印度2窮青花2美元租礦地 挖出15克拉鑽石

延伸閱讀

京都私校高中生峇厘島集體竊盜全被拍 網轟「日本之恥」

京都私校高中生峇厘島集體竊盜全被拍 網轟「日本之恥」
台海非中日之爭 而是中美博弈

台海非中日之爭 而是中美博弈
日本警方設局逮2台灣車手 均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元

日本警方設局逮2台灣車手 均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元
魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係

魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列