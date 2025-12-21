京都私校高中生峇厘島集體竊盜全被拍 網轟「日本之恥」

日本高中生「峇里島集體盜竊」監視器畫面曝光，學生專業分工被指手法嫺熟。（取材自X平台）

日本 國民素質向來為人稱道，日前卻發生一群高中生在峇里島集體偷竊事件，犯罪行徑全被監視器拍下，遭日本網友砲轟「日本之恥」。

香港01報導，從印尼峇里島一家土產店的監視器畫面可看到，幾名胸前佩戴黃色標識帶的日本少年在店內瀏覽商品，當店員離開時，他們有人把風，有人迅速將衣物塞進背包。店員返回時，這些少年立刻切換成「正常模式」，還有人主動詢價：「How much？」，為同伴爭取逃離的時間，顯見分工明確、手法嫻熟。

這些少年來自京都府私立大谷高校，正在進行修學旅行。據了解，修學旅行是日本教育體系中的重要傳統，目的是讓學生透過實地考察了解社會，培養品格和責任感；但這場旅行，卻變成集體犯罪現場。

監控影像12月5日左右開始在社交媒體上廣泛傳播，引發網友砲轟，大谷高校的電話被打爆。

12月6日，大谷高校的Instagram帳號突然消失，幾乎同一時間，學校官網上的研修旅行部落格也被設置為不可訪問。

隨著輿論延燒，一直到12月8日，大谷高校才在官網發布聲明，承認「12月4日，本校研修旅行中的複數學生在訪問地實施了竊盜行為，這一事實已經得到確認。」聲明表示學校對此事「極為重視」，向被害店鋪、當地社區以及相關人士深表歉意。

這篇聲明並未說明刪除IG帳號和部落格的原因，不但無法平息怒火，日本網路上的討論還更加激烈。網友質疑「這是想滅火嗎？」「什麼都不說就刪了，太令人失望。」不過也有人認為「應該是為了避免其他無辜學生被曝光」。

這起事件在Twitter、Yahoo日本等平台上，引發了大規模的批評和反思，不少人痛批學生們的行為損害日本國家形象，更被大批網民形容是「日本之恥」。有人表示，「這起事件好像讓國際社會對日本的信任崩塌了。必須嚴懲，否則無法止住」、「這簡直是國家的恥辱，太對不起峇里島的土產店主了」，更有人要求將學生引渡到當地接受處罰，「讓他們知道犯罪的代價」。

除了憤怒，許多網友更認為，這些學生手法嫻熟，很可能不是第一次作案。「他們互相配合得太有默契了，有人把風，有人下手——這手法，練過不止一回」、「一看就是練過很多次的。我懷疑他們在日本也經常幹這種事」。

據了解，大谷高校是京都的名門私立學校，已有150年的歷史。根據學校官網數據，截至2025年4月1日，學校擁有中學和高中共計1819名學生，以難關大學的高升學 率而聞名。

但如今因為幾名學生的竊盜行為，學校聲譽遭受重創，其他在校學生也可能遭受波及。據「京都新聞」12月8日報導，學校已經告知學生：「感到不安的話，可以暫時不來上學。」