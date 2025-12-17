瑞典諾貝爾燈節以得主為創作靈感 聽紅十字志工心跳聲…

我的頻道

中央社／斯德哥爾摩專電
設置在斯德哥爾摩河岸邊的作品GLOW以諾貝爾文學獎得主川端康成的演說為靈感，映照在日本文學中月亮和月光象徵來自內心的光，藝術團隊Amigo & Amigo的互動作品，讓訪客透過觸摸作品點亮不同顏色的光。(中央社)
12月的斯德哥爾摩每天大約只有6小時日照時間，北歐進入黑暗的寒冬，諾貝爾燈節以諾貝爾獎得主的發現與成就為啟發，設計各種光藝術作品。設置在斯德哥爾摩各處的燈飾，為這座寒冬中的北歐城市帶來希望與光明，象徵以人性的光輝點亮冬夜。

諾貝爾燈節（Nobel Week Lights）是由諾貝爾獎博物館（Nobel Prize Museum）主辦，邀請瑞典當地及國際藝術家、設計師、學生，以諾貝爾獎各獎項得主的作品或發明為啟發，展出燈光設計等光藝術作品，在12月6日至14日諾貝爾頒獎典禮的一周期間內展出。

今年的諾貝爾燈節主要展示在斯德哥爾摩市中心以及市郊滕斯塔（Tensta）。

諾貝爾頒獎典禮的場地斯德哥爾摩市政廳外的燈光投影通常是最受矚目的作品，今年市政廳的光藝術是光雕投影藝術家恩古瑪 （Yann Nguema）設計，音樂由藝術家布拉諾斯（Mischa Blanos）設計。

恩古瑪以包括聯合國、無國界醫師、劉曉波、達賴喇嘛、穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）、日本原水爆被害者團體協議會（Nihon Hidankyo）等多位諾貝爾和平獎得主為創作靈感，設計出具有特色的光藝術作品Pro Pace。

Pro Pace來自和平獎獎牌背面的字句Pro pace et fraternitate gentium，代表「獻給和平與人與人之間的夥伴情誼」。恩古瑪希望透過作品對還在為了目前世界問題努力的團體與個人致意，提醒世人和平的價值與脆弱，以及彼此合作的重要性。也希望透過Pro Pace連接斯德哥爾摩與頒發和平獎的挪威首都奧斯陸（Oslo）兩個城市。

諾貝爾頒獎典禮的場地斯德哥爾摩市政廳外的光藝術作品Pro Pace，由光雕投影藝術家恩古瑪（Yann Nguema）設計，音樂由藝術家布拉諾斯（Mischa Blanos）設計，提醒世人和平的價值與脆弱，以及彼此合作的重要性。(中央社)

其他以諾貝爾和平獎作為靈感來源的作品還有在瑞典國會旁鑄幣廣場稱為「心跳」（Heartbeat）的作品。藝術家藍德留斯（Charlotte Landelius）以紅十字會在1971、1944、1963年的人道工作為啟發，錄製紅十字會全球志工的聲音，透過光影與聲音讓人思考「為什麼要在乎世界問題」，作品中紅色的燈光讓人想起心跳同時也是紅十字會的象徵，向個人與共同的團結致敬，也向每天都以勇氣服務大眾的志工們致意。

在諾貝爾博物館中庭內的作品「和平時刻」（Moments of Peace）由10把發亮的長椅組成，當訪客坐在長椅上時可以聽見兩次世界大戰期間不同諾貝爾和平獎得主的演說與配樂。藝術家史托尼（Johan Stohne）希望透過作品讓訪客可以在忙碌的市區坐下聆聽帶著不受時空限制、帶著和平訊息的話語和音樂，創造一個可讓人省思的地方。

諾貝爾燈節的光藝術品在黑暗又寒冷的北國冬天，透過對和平的想望給斯德哥爾摩帶來光明與溫暖。

來自高雄的設計團隊「有用主張UxU Studio」2024年曾獲邀參加諾貝爾燈節，作品Waterfall呼應諾貝爾文學獎得主泰戈爾的劇本「瀑布」，在諾貝爾獎博物館中庭展出。

諾貝爾獎 瑞典 聯合國

