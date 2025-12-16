比原先認為早35萬年 英學者：人類早在40萬年前就會生火

我的頻道

編譯周辰陽／綜合報導
大英博物館領導的研究團隊在英國薩福克巴納姆村一個舊石器時代遺址，發現了據信是已知最早的人類生火證據；圖為以燧石與黃鐵礦生火示意圖。(路透)
大英博物館領導的研究團隊在英國薩福克巴納姆村一個舊石器時代遺址，發現了據信是已知最早的人類生火證據；圖為以燧石與黃鐵礦生火示意圖。(路透)

眾所周知，人類早在一百多萬年前就使用過天然火，但迄今為止，自行點火的最早明確證據，則是來自法國北部一處距今約5萬年的遺址。不過，英國薩福克（Suffolk）一片田野的突破性發現顯示，人類掌握生火技術的時間，可追溯至約40萬年前，比既有認知大幅提前將近35萬年。

衛報報導，最新的證據包括一片焦土以及被火燒裂的手斧，支持人類遠早於預期就能生火的觀點。當時人類的大腦體積已接近現代人的範圍，一些物種甚至開始向英國等氣候更嚴酷的北方地區擴展。

大英博物館的舊石器時代考古學家戴維斯博士（Dr Rob Davis）共同領導了此次調查，指出這個發現的影響非常深遠。他說：「生火和控火能力是人類史上最重要轉折點之一，帶來改變人類演化的實用與社會效益。」

由於智人直到約十萬年前才在非洲以外地區形成穩定族群，因此在薩福克巴納姆村（Barnham）遺址生火的「人」不太可能是現代人類的祖先。然而，根據年代相近的既有化石，這些人反而可能是早期尼安德塔人。

人類生火遠早於預期的年代範圍這件事表明，生火可能在多項關鍵的演化進展中發揮重要作用，例如語言的出現，以及在各種氣候中生存的能力。掌控火不僅提供溫暖、光亮與防禦掠食者的方法，也讓人類能加工更多種類的食物，從而提升生存機會、支持更龐大的群體，並釋放能量以促進大腦發展。

戴維斯指出：「所有這些因素結合在一起，使人類更具適應性，能夠向氣候更嚴酷、溫度更低的地區擴展，並更成功地占據英國等地的北方緯度區域。」他進一步表示：「火成為社交互動、食物分享、語言發展以及早期講故事與神話創造的核心。」

這篇發表在《自然》期刊的研究論文指出，各項發現顯示薩福克曾有一處被人類多次使用的篝火或爐灶。未參與研究的希庫提米魁北克大學考古學家范德維爾德（Ségolène Vandevelde）表示，研究「具有說服力」。

她說：「如果點火的能力如此古老，我們可以推測，對火的掌握與日常使用可能更早就已出現。即便因為地層變化使痕跡不易辨識，這些結果仍鼓勵我們在更古老的遺址中更仔細尋找火的跡象。」

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

