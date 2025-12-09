從賣泡麵到掌握越南經濟 57歲越商成為東南亞第2富豪

越南Vingroup創辦人范日旺。(路透)

全球第92富豪淨資產247億

根據富比世最新數據，越南 Vingroup創辦人范日旺幾周內因股票長紅而身價暴漲，躍升東南亞第二大富豪。他從在烏克蘭 賣泡麵 起家，到如今以Vin帝國掌握越南經濟命脈、形塑國家未來，傳奇人生堪比電影。

根據「富比世」2日公布的數據，越南市值最大上市公司Vingroup（Vin集團）創辦人暨執行長范日旺（Pham Nhat Vuong）淨資產因股票上漲而在一天內增加了12億美元（約新台幣376億元），高達247億美元。

這筆入帳使他躍升為東南亞第二大富豪，僅次於身價420億美元的印尼能源巨頭巴利托太平洋集團（Barito Pacific）的創始人兼董事長彭雲鵬（Prajogo Pangestu）。幾周前，他仍排名東南亞第五。

Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足科技、工業、房地產、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。

今年集團因房地產、度假村表現強勢，使股票大幅成長，2日的股價已較年初上漲565%，增幅近6倍。

富比世3日官網搜尋，年僅57歲的范日旺已成為全球第92大富豪，淨資產247億美元；他於2013年被富比世評為越南首位億萬富翁，當時他身價為15億美元，全球排名第974。

在烏克蘭創業存第一桶金

這位越南歷史上首位美金億萬富翁，把越南經濟發展掌握於自己手中，而他的創業歷程，堪比電視劇般的傳奇，他從烏克蘭製造泡麵發家有了第一桶金，歸國後打造如今的經濟帝國。

范日旺出生於1968年河內的貧困家庭，父親是空軍士官，母親是街頭茶攤販。他勤奮好學，數學成績優異，大學期間獲得到莫斯科留學的獎學金，就讀於現在的俄羅斯國立地質勘探大學。

1990年代初，他搬至烏克蘭，向親友借錢在越南移民聚集區開了間越南餐廳。當時正值後蘇聯時期，東歐動盪，有能力上館子的人不多，他便靈機一動，與幾位友人合夥，於1993年創立Technocom食品公司，主打生產泡麵的品牌Mivina。

Mivina泡麵問世恰逢其時，立刻風靡烏克蘭，推出包裝乾香料、馬鈴薯粉、湯料等產品，成長快速，自1990年代末起便成為烏克蘭包裝食品行業中最知名的品牌之一。2004年，Mivina泡麵在該國消費量達歷史新高，97%烏克蘭人都曾吃過。據傳，麵條生產原料進口自越南和台灣。

Vin帝國涉航太、鋼鐵、影視

2003年，范日旺回到故鄉越南，透過Technocom成立Vinpearl和Vincom兩家公司，投資房地產和旅遊業，建設度假村與購物中心。2007年，他合併兩間公司，正式成立Vingroup。

2009年，他以1.5 億美元將Technocom在烏克蘭的部分賣給瑞士雀巢集團，把重心放在越南。至今，Technocom仍稱霸烏克蘭即時與零食食品市場，並出口至歐洲、俄羅斯。

此後，藉著越南改革開放發展蓬勃的機運以及范日旺獨到目光，Vingroup一路開外掛，四處收購，逐漸形成了龐大的「Vin帝國」。

對國家預算貢獻 超過21億

Vingroup集團生態系統快速擴張，近年來，Vingroup更將觸手伸至航太、鋼鐵、影視製作等，不斷擴張，甚至準備進軍能源。

尤其是旗下2017啟動、主打電動汽車的VinFast，已成為國產車代名詞，在越南汽車市占率近34%，也開始出口至東南亞國家。加上越南政府計畫將於明年7月於河內蛋黃區限制燃油車，有了政策的搭配，范日旺帝國的成長力道只會更加強勁。