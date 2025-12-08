停火喘息…加薩集體婚禮 斷垣殘壁中54對新人重燃希望

2025年12月2日，加薩汗尤尼斯哈馬德城舉辦集體婚禮，54對新人在戰爭超過兩年之後終於得以走上紅毯。(美聯社)

「穿上傳統服飾，他們在殘垣斷壁中步上紅毯，重拾喜悅和希望……」2025年12月2日，加薩 南部汗尤尼斯舉辦盛大的集體婚禮，過去兩年因戰爭爆發無法結婚的佳偶，如今終於得以結為連理。新人們坐上舞台面對眾人祝福，看到的是數以千計巴勒斯坦 人在台下歡呼雀躍，甚至爬上建築廢墟以見證這場盛事。加薩飽受超過兩年的戰火摧殘，儘管雙邊已在2025年10月10日實施第一階段停火，但以色列 對加薩的空襲並未停止，參與者將這場婚禮視為在戰爭中展現韌性的機會，在逆境中共同慶祝生命。

2025年12月2日，加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的哈馬德城（Hamad City）舉行了這場盛大集體婚禮。歷經了超過兩年的戰爭，新人們盡可能地按照傳統流程進入儀式現場。

傳統歌舞中 踏上紅毯

儘管許多新人在戰爭失去家人，或像許多加薩居民一樣流離失所、被迫居住在帳篷營地，但在這個重要的日子，大家仍精心打扮。新郎們提早到理髮店理髮、穿上深色西裝和深紅色領帶；新娘穿上白色傳統長袍（Thobes）與頭巾，上面繡有紅色和金色精美刺繡。載著新人的車隊駛過斷垣殘壁之間，禮車上綁著簡單的彩帶和巴勒斯坦國旗。接著，這54對新人在傳統歌舞中，攜手走過倒塌的建築物、踏上紅毯。

載著新人的車隊駛過斷垣殘壁，禮車上綁著簡單的彩帶和巴勒斯坦國旗。(美聯社)

民眾爭先恐後地尋找絕佳位置，甚至很多人爬上已坍塌的建築物廢墟，在熱鬧的歌舞聲中觀看這場盛典。現場觀眾揮舞著巴勒斯坦國旗，也能看見阿拉伯聯合大公國的國旗——這場婚禮的主辦單位為阿拉伯聯合大公國的人道組織Al Fares Al Shahim，該組織還提供新人現金和生活用品，幫助他們開啟新生活。

27歲的新娘伊曼（Eman Hassan Lawwa）在戰爭中失去雙親和其他家人，她含著淚表示：「在經歷悲傷後，現在很難感受到快樂」。她和27歲的丈夫拉瓦（Hikmat Lawwa）在戰爭爆發前已經訂婚，但後來因戰爭失去家園，各自和倖存的家人們住在臨時帳篷中。拉瓦表示，他以前夢想成立一個家庭、找到一份安穩的工作，如今的夢想變成找到一個更堅固的帳篷。這對新人表示，儘管發生了這麼多事，但如今將開始新的生活，「如果上帝願意幫忙，我們將努力一磚一瓦地開始重建」。

新娘穿上白色傳統長袍（Thobes）與頭巾，上面繡有紅色和金色精美刺繡。(路透)

新郎穆薩（Nae Mousa）對《美聯社》強調了這次婚禮對加薩社區的重要性：「大多數的人都歷經家人死去，或是家人成為戰俘的痛苦經歷。歷經兩年的苦難，當遇到值得慶祝的事情，就必須好好慶祝。」

29歲的新郎沙姆斯（Omar Shams）提到，戰爭爆發前也已經和妻子訂婚，然後戰火中他們失去了家具、財務和一切，結婚的可能性也付之一炬。他感謝這場集體婚禮，「讚美上帝，在阿拉伯聯合大公國兄弟的幫助之下，我們結婚了！」

逃離家園 在營地結婚

這場婚禮不是戰爭爆發後的唯一一場慶典。2024年2月19日，就曾有一對年輕夫婦在代爾巴拉赫的營地結婚，用簡單的儀式慶祝彼此的愛情。

一對新人在美容院完成梳妝，前往參加集體婚禮。(美聯社)

當時這對新人是23歲的馬哈茂德（Mahmoud）和18歲的沙伊瑪（Shaima Khaziq）。根據半島電視台的報導，原本他們計畫在2023年年底結婚，但戰爭爆發推遲了這場婚禮。2023年10月，他們在炮火連天之下離開家園，逃到代爾巴拉赫的臨時營地。原本希望等到戰爭結束再結婚，但由於看不到結束的希望，他們決定以簡樸的方式舉行儀式，沙伊瑪放下穿夢幻婚紗的夢想，披上簡單的白紗，「即便身處毀滅之中，我們也要慶祝。」親朋好友們聚集在帆布和尼龍的帳篷下獻上簡單的食物；帳篷外也有人們載歌載舞。

在巴勒斯坦文化中，婚禮是重要的慶典活動。許多婚禮都會安排歡樂的歌舞表演，新人穿著華麗禮服在街頭遊行，親友們穿著鮮豔色彩服飾，準備豐盛的食物。

象徵傳承 帶孩子參加

紐約巴納德學院社會學教授塞爾漢（Randa Serhan）表示，巴勒斯坦婚禮象徵韌性，通常會舉辦好幾天，慶祝新一代家庭傳承巴勒斯坦傳統，「賓客都喜歡帶著孩子一起參加，象徵血脈和家族記憶不會消逝」。這種婚禮傳統難以在戰爭期間重現，但許多新人表示感謝，因為有停火的喘息機會，讓人們得以短暫感受婚禮帶來的希望。

然而，儘管第一階段停火協議已經實施，但以色列對加薩的砲火一直沒有停歇。加薩衛生當局報告表示，自2025年10月10日停火以來，以色列的襲擊已經造成超過356人死亡、至少900人受傷。如果從2023年10月7日起算，累積死亡人數更已經超過7萬人。