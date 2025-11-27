遭罵「蠢蛋」憤離席 墨西哥佳麗勇奪環姐后冠

曾遭泰國主辦方辱罵一度憤而離席的墨西哥佳麗波希，贏得環球小姐后冠。（歐新社）

本屆環球小姐選美賽曾遭泰國 主辦方辱罵而一度憤而離席的墨西哥 佳麗波希（Fatima Bosch），最終贏得后冠。她的賽況在墨西哥備受關注，奪冠後家鄉觀賽群眾爆出熱烈歡呼。

中央社引述法新社報導，環球小姐比賽是全球四大選美賽之一，參賽者來自120多國，今年賽事在泰國舉行，闖入決賽的還有象牙海岸、菲律賓、泰國和委內瑞拉 等國佳麗。

然而，本月稍早在一場賽前直播活動上，波希遭到泰國主辦方總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）指責未在個人社群媒體帳號發布宣傳內容，並辱罵她是「蠢蛋」，引發兩人口角。在納瓦特要求保全人員介入後，波希在伊拉克小姐陪同下憤而離開現場。

當時其他佳麗似乎也想起身聲援波希，但在納瓦特警告想繼續參賽者應該「坐下」後，她們停住不動。

波希對現場記者表示：「你們總監的行為不尊重人，他叫我蠢蛋。全世界有必要見到這一切，因為我們是有力量的女性，而這是我們發聲的平台。」

納瓦特事後已道歉，他在記者會上起初婉拒對波希奪冠置評，之後才恭喜她，並表示：「我真的支持墨西哥粉絲，並再度恭喜他們。」

波希離席事件後，墨西哥媒體和社群網路上充滿她的消息。環球小姐決賽當天，在她的家鄉赫摩薩（Villahermosa）有數千人齊聚一座棒球場觀看直播，當她奪冠後，現場爆出掌聲及高喊「墨西哥」的呼聲，並施放煙火。

波希在記者會上說，她希望人們記得她是一位「不害怕做自己的環球小姐」，以及「一位稍微改變環球小姐標準形象的人」。