英泳將娶名廚高登女兒 1原因「不讓親媽參加婚禮」挨轟

英國奧運游泳冠軍亞當．皮蒂(左)和名廚高登的女兒荷莉交往後，認為原生家庭「上不了檯面」。(路透)
英國奧運游泳冠軍亞當．皮蒂(左)和名廚高登的女兒荷莉交往後，認為原生家庭「上不了檯面」。(路透)

英國奧運游泳冠軍亞當．皮蒂（Adam Peaty）即將迎娶名廚高登（Gordon Ramsay）的女兒荷莉．拉姆齊（Holly Ramsay）。本來是一場豪華婚禮，卻演變成一場難堪的家庭大戰。近日傳出準婆婆卡洛琳．皮蒂（Caroline Peaty）沒有受邀參加婚禮各種活動，只因為她的長相「不夠光鮮亮麗」，引發外界批評。

據了解，亞當在2023年5月和荷莉開始交往，由於荷莉是知名主廚高登的女兒，不論是約會或度假都是奢華行程。有知情人士向每日郵報（Daily Mail）抱怨，說亞當．皮蒂不顧家族「基督教孝敬父母的傳統」，竟然嫌棄自己親媽的長相，還只因為她的身材長相就將媽媽排除在婚禮之外。

知情人士表示，自從亞當和荷莉交往以後，亞當就認為「原生家庭配不上未來的家庭」，嫌棄媽媽太胖，甚至說媽媽之所以會胖，是因為她都不運動、不控制飲食。該名爆料人士批評，亞當爸媽為了培養他成為游泳健將，為他做出許多犧牲，甚至不惜背負債務，而亞當卻大傷父母的心。

亞當的家族成員受訪時表示，亞當還提出不讓媽媽自己挑選禮服，要求要幫她安排婚禮的穿著。他的家人認為亞當是「被荷莉的名氣和財富沖昏了頭」，根本就是在公開霸凌自己的爸媽。

盡管亞當和荷莉兩人過去都曾公開坦承自己有心理健康困擾，並積極倡議關注親友的心理健康，但亞當對原生家庭的無情切割與言語傷害，卻與他宣揚的理念形成巨大反諷。這不僅引發了親友在社群媒體上的猛烈批評，也讓許多網友對這位奧運金牌得主另眼相待，質疑他言行不一，讓原本應該是喜事的婚禮，蒙上了一層難堪的陰影。

