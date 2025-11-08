印度德里空汙連7年全球最嚴重 2023年15%死亡人口因此喪命

印度德里長期被空汙陰影籠罩，2023年數據顯示，德里每7個死亡案例中，就有1例與空汙有關。（中央社資料照片）

健康指標和評估研究所（IHME）分析指出，印度 德里2023年有1萬7188人因細懸浮微粒（PM2.5）超標帶來的相關問題喪命，占總死亡人數的15%，空氣汙染成為當地人致命威脅。

德里長期被空汙陰影籠罩，盡管每年因此死亡的人數不一，但人數、比例一直居高不下。2023年的數據顯示，德里每7個死亡案例中，就有1例與空汙有關，因超標PM2.5而死的人，比因高血壓 、糖尿病 喪命的人還多，排名高居第1。

今日印度（India Today）報導，德里因空汙丟了性命的人數，從2018年的1萬5786人，上升到2023年的1萬7188人，這凸顯空氣品質對德里居民的健康、壽命有嚴重且持續的影響。

根據瑞士空氣品質監測平台IQAir的報告，德里從2018年到2024年，連續七年都是全球空汙最嚴重的首都城市。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）分析師庫瑪（Manoj Kumar）告訴印度新聞信託社（PTI）說：「空汙不僅是環保問題，更是公衛危機，相關部門要用科學的方法採取行動，才能讓空汙有效減少。」

德里整年都有空汙問題，冬季特別嚴重，當地天氣一冷，就會變成像個毒氣室，空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）始終在「嚴重」、「極差」兩個最糟的層級徘徊。

德里空汙之所以這麼嚴重，是因為空氣中的濕度較低，會讓粉塵、汽車廢氣、農業廢棄物焚燒時產生的煙霧等汙染物飄散在空中。

德里政府為了減緩空汙，在各地部署超過1300個小組執法，其中378個小組負責取締製造粉塵者、443個小組查緝露天焚燒廢棄物的情況、逾500個小組監測車輛氣體排放情形。

此外，德里近300公里的市區道路，每天都有掃街車清潔，390台防霧霾的水噴槍維持運作，還有280台灑水車到處噴水抑制揚塵。