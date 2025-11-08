我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

印度德里空汙連7年全球最嚴重 2023年15%死亡人口因此喪命

中央社
印度德里長期被空汙陰影籠罩，2023年數據顯示，德里每7個死亡案例中，就有1例與空汙有關。（中央社資料照片）
印度德里長期被空汙陰影籠罩，2023年數據顯示，德里每7個死亡案例中，就有1例與空汙有關。（中央社資料照片）

健康指標和評估研究所（IHME）分析指出，印度德里2023年有1萬7188人因細懸浮微粒（PM2.5）超標帶來的相關問題喪命，占總死亡人數的15%，空氣汙染成為當地人致命威脅。

德里長期被空汙陰影籠罩，盡管每年因此死亡的人數不一，但人數、比例一直居高不下。2023年的數據顯示，德里每7個死亡案例中，就有1例與空汙有關，因超標PM2.5而死的人，比因高血壓糖尿病喪命的人還多，排名高居第1。

今日印度（India Today）報導，德里因空汙丟了性命的人數，從2018年的1萬5786人，上升到2023年的1萬7188人，這凸顯空氣品質對德里居民的健康、壽命有嚴重且持續的影響。

根據瑞士空氣品質監測平台IQAir的報告，德里從2018年到2024年，連續七年都是全球空汙最嚴重的首都城市。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）分析師庫瑪（Manoj Kumar）告訴印度新聞信託社（PTI）說：「空汙不僅是環保問題，更是公衛危機，相關部門要用科學的方法採取行動，才能讓空汙有效減少。」

德里整年都有空汙問題，冬季特別嚴重，當地天氣一冷，就會變成像個毒氣室，空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）始終在「嚴重」、「極差」兩個最糟的層級徘徊。

德里空汙之所以這麼嚴重，是因為空氣中的濕度較低，會讓粉塵、汽車廢氣、農業廢棄物焚燒時產生的煙霧等汙染物飄散在空中。

德里政府為了減緩空汙，在各地部署超過1300個小組執法，其中378個小組負責取締製造粉塵者、443個小組查緝露天焚燒廢棄物的情況、逾500個小組監測車輛氣體排放情形。

此外，德里近300公里的市區道路，每天都有掃街車清潔，390台防霧霾的水噴槍維持運作，還有280台灑水車到處噴水抑制揚塵。

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普
歷年最貴新州長競選 白人富區捐款最多

歷年最貴新州長競選 白人富區捐款最多
川普威脅對奈及利亞動武 已下令五角大廈備戰 原因曝光

川普威脅對奈及利亞動武 已下令五角大廈備戰 原因曝光
遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」