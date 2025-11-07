神操作…法國新郎把西裝變「廣告板」 婚禮倒賺2000美元

法國新郎把自己的西裝打造成廣告看板，吸引26家企業贊助。(取材自X平台)

婚禮是人生中最重要的時刻之一，但費用高昂常讓新人壓力倍增。來自法國里爾的創業家樂福（Dagobert Renouf）為了節省開支，突發奇想將結婚西裝改造成「行動廣告看板」，販售26個品牌露出版位，不僅籌足婚禮經費，還意外成為網路熱議焦點。這場結合創意與商業的婚禮，讓他不只賺回西裝錢，甚至還有盈餘。

綜合NDTV、DEXERTO等媒體報導，樂福早在7月便宣布這項構想，計畫將婚禮西裝打造成廣告平台，向科技新創企業出售品牌露出空間。他與裁縫合作設計西裝，將購買版位的公司Logo以刺繡方式呈現，幾周內版位即售罄，西裝隨後送去縫製完成。

參與企業涵蓋AI 、SaaS與軟體工具等領域，其中也包括他本人創辦的科技公司CompAi。10月25日婚禮當天，樂福穿著這套印滿企業標誌的西裝步入紅毯，成為全場焦點。他表示，這個計畫不只是為了賺錢，更希望將人生的重要時刻變得有趣、讓科技社群共同參與。

樂福當天在社群平台上分享婚禮照片，寫道：「非常感謝26家新創公司幫我們完成婚禮，這一天真的很美好。」他透露，整體收入約1萬美元，扣除2500美元稅金與5500美元製作費後，仍有2000美元盈餘。他笑稱，這項「創意行銷」不僅讓婚禮開支全數回本，也讓贊助品牌獲得曝光機會，「甚至可當作一項商業投資」。

貼文在網路上瘋傳後，引發社群熱烈討論。許多網友讚賞樂福的創意與執行力，留言表示「愛死了！連婚禮都充滿創業精神」、「太好笑又酷了」、「這根本是行銷界的神操作」，也有人開玩笑說：「如果新娘的婚紗也賣廣告，收益可能翻倍！」另有部分意見認為此舉雖具話題性，但將人生里程碑商業化仍具爭議。不過整體輿論傾向正面，認為樂福不僅成功舉辦婚禮，也開創「婚禮募資」新模式。

Big thanks to the 26 startups who helped us pay for our wedding, it was a beautiful day 😍 (full cinematic video coming soon) pic.twitter.com/2LDcrjjws5 — Dagobert - Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) 2025年10月26日

