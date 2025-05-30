世界拳擊聯盟新規 通過基因性別篩檢才能參賽

美聯社報導，2024年巴黎奧運阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙必須接受基因性別篩檢，才能參加由拳擊運動新管理機構主辦的未來賽事。報導提到，凱莉芙在2024巴黎夏季奧運贏得一面金牌，但她和另一位金牌得主、台灣選手林昱婷，皆面臨國際社會的質疑與關注。(路透／美聯社)

美聯社報導，2024年巴黎奧運 阿爾及利亞拳擊金牌得主選手凱莉芙（Imane Khelif）必須接受基因性別篩檢，才能參加由拳擊運動新管理機構主辦的未來賽事。

世界拳擊聯盟（World Boxing）30日宣布，所有運動員皆須接受強制性別檢測，宣布該政策時，特別提及凱莉芙，稱她必須通過篩檢，才能獲准參加任何未來賽事，包括6月在荷蘭舉行的恩荷芬拳擊杯（Eindhoven Box Cup）。

世界拳擊聯盟聲明中指出：「強制檢測的引入將成為『性別、年齡和體重』（Sex, Age and Weight）新政策的一部分，旨在確保所有參賽者的安全，並為男女選手打造公平競爭的環境。」選手所屬的各國協會將負責負責檢測管理，並將結果提交世界拳擊聯盟。

報導提到，凱莉芙在2024巴黎夏季奧運贏得一面金牌，但她和另一位金牌得主、台灣選手林昱婷，皆面臨國際社會的質疑與關注。

奧運拳擊項目的前管理機構、由俄羅斯主導的國際拳擊協會（IBA），聲稱凱莉芙與林昱婷未能通過未明確說明的資格測試，取消了兩人參加該協會主辦的2023年世界錦標賽資格。

IBA因長期劣跡與爭議遭到停權後，國際奧會接手舉辦過去兩屆奧運拳擊賽事，並沿用以往奧運採用的性別資格規則。根據這些標準，凱莉芙和林昱婷均具備參賽資格。

凱莉芙計畫6月赴恩荷芬重返國際賽事，作為她衛冕2028洛杉磯奧運金牌計劃的一部分，但部分拳擊選手及所屬協會已公開反對她的參賽資格。世界拳擊聯盟雖已暫時獲准取代IBA，成為洛杉磯奧運拳擊管理機構，卻面臨來自拳擊選手及所屬協會的巨大壓力，要求制訂性別資格標準。

美聯社指出，世界拳擊組織的這項決定，是奧運性別資格政策動盪時期的最新進展。跨性別選手參與體育運動的議題已成為國際熱點，美國總統川普和其他保守派世界領袖多次對此發表意見。