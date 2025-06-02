我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

飯店、餐廳不接待兒童日增 高官批分裂社會 法研擬禁止

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國政府正在考慮採取行動，嚴厲打擊僅限成人進入的飯店和餐廳。（路透）
法國政府正在考慮採取行動，嚴厲打擊僅限成人進入的飯店和餐廳。（路透）

法國政府正在考慮採取行動，研擬立法嚴厲打擊僅限成人進入的飯店和餐廳，一名高層官員警告，那些透過所謂「禁止兒童」政策將孩童拒之門外的場所正在分裂社會。

中央社引述法新社報導，盡管巴黎被認為是全球對兒童最友善的城市之一，但在法國有愈來愈多場所選擇不接待兒童，以保護顧客免受孩子難以預測的行為和噪音影響。

法國政府日前與主要產業代表召開圓桌會議，討論此一趨勢。法國兒童事務高級專員哈瑞（Sarah El Hairy）認為，這種趨勢應當終止。

社會黨參議員侯西紐（Laurence Rossignol）已提出一項法案，將禁止場館拒絕接待兒童列為非法行為。侯西紐說，「孩子不是麻煩」，還說這項法案是為了促進「一個對兒童開放的社會」。

「我們不能接受有些人決定不再容忍某個特定群體，而這次的案例是兒童，」哈瑞說，排斥兒童是在侵犯他們的喧鬧權利，對他們的家長施加壓力，進一步導致社會分裂。

她說：「這種不寬容的態度正在蔓延，我們不能讓它根深柢固。我們正在把兒童與家庭排除在外，某種程度上，這就是一種真正的暴力。」

哈瑞說：「這不是我們的文化，也不是我們的理念，更不是我們希望成為國家常態的現象。」

在法國，目前僅限成人的服務仍屬少數。根據旅遊業工會估計，2024年此類服務約占市場的3%。

近年來，兒童在社會中的地位，已成法國公共辯論的焦點之一。

2024年春季，一份提交給總統馬克宏（Emmanuel Macron）的報告指出，當局應提供替代方案，幫助兒童減少盯著螢幕的時間，「讓他們重回應有的位置，包括喧鬧的權利」。

數月後，家庭、孩童與老年人高等委員會（HCFEA）也對兒童活動空間不足提出警告，指出這對兒童「身心健康有害」。

馬克宏 參議員

上一則

烏軍無人機奇襲俄國策畫1年半 襲擊手法、象徵意義1次看懂

下一則

蚊蟲狂飛、黏「大屋頂環」木柱 世博急噴殺蟲劑安撫遊客

延伸閱讀

法國外科醫生性侵299人判刑20年 部分受害者失望

法國外科醫生性侵299人判刑20年 部分受害者失望
馬克宏遭妻推臉後抵印尼 法媒：設計1場景「自我解嘲」

馬克宏遭妻推臉後抵印尼 法媒：設計1場景「自我解嘲」
馬斯克批又大又美法案後 辭川普政府高級顧問

馬斯克批又大又美法案後 辭川普政府高級顧問
納瓦羅：市場搞錯了 大而美法案將創造收入 改善美財政

納瓦羅：市場搞錯了 大而美法案將創造收入 改善美財政

熱門新聞

2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

2025-05-27 00:01

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了