印度妻嫁妝少遭凌虐8年 懷胎4月被燒死 夫判囚終身

印度「嫁妝謀殺案」頻傳，一名丈夫嫌棄妻子的嫁妝太少，竟放火燒妻，造成一屍兩命的慘劇；示意圖。（圖／123RF）

印度 發生燒死孕妻案件，一名男子一直不滿妻子一家給予太少嫁妝，八年來不斷虐待妻子，還不理會妻子懷孕四個月，遷怒放火燒妻。妻子搶救四天後傷重不治，釀成一屍兩命慘劇。案件經十年審判後，涉案人夫被判終身監禁及罰款1.7萬盧比（約198美元）。

香港 01報導，女死者德維（Jaya Devi）與丈夫庫馬爾（Pramod Kumar）於2007年結婚，育有兩名孩子，一家人住在布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）。庫馬爾一直對妻子娘家給予的嫁妝耿耿於懷，認為金額太少，所以一直虐待妻子。

據報導，2015年4月12日，德維已懷有四個月身孕，庫馬爾再次因嫁妝一事而大動肝火，繼而遷怒妻子，將煤油澆在妻子身上及點火。德維全身85%以上被燒傷，被送到德里一間醫院接受搶救，四天後傷重不治，釀成一屍兩命，享年32歲。她臨終前，交代遭丈夫虐打及放火燒傷經過。

案件經過約十年審訊，被告現年45歲。法官今年5月3日裁定被告罪成，判處終身監禁，以及罰款1.7萬盧比。法官宣判時強調，量刑必須考慮犯案動機及對社會的影響，必須嚴懲犯人，以昭公義。

根據起訴書文件內容，女方家屬婚前承諾提供的嫁妝，包括100枚金幣、1英畝土地以及一輛車。但庫瑪爾不滿意汽車型號，不斷向女方要求更多錢財，要不到錢就對妻子拳打腳踢、冷嘲熱諷。

報導指出，德維遭受丈夫的長期虐待，最終在去年6月離世。親友心痛指控，「她太絕望了，被沮喪的感覺籠罩。她在臨死前，因為嫁妝問題遭受嚴厲的嘲諷」。

類似案件不時在印度發生，一名男子2025年4月因索取嫁妝而謀殺懷孕妻子。雙方2018年結婚，過去七年，男嫌犯一直因嫁妝金額問題而虐待妻子。