英開先例准設「全AI」律師事務所 代寫催款信只收2英鎊

英國監管機構日前批准了一家律師事務所「Garfield AI」成立，沒雇用任何真人律師，全靠AI提供法律服務；示意圖。（圖／123RF）

英國監管機構最近批准了一家律師事務所「Garfield AI 」成立，特別之處在於它由一位倫敦訴訟律師和一位量子物理學家共同創立，沒雇用任何真人律師，全靠人工智慧 (AI)提供法律服務。

兩位創辦人合作開發出線上工具，專門幫小商家和普通人追討債務，最基礎的服務是由AI代寫小額訴訟程序適用的催款信函，只要2英鎊(約2.7美元，下同)就搞定；付50英鎊(約66.8美元)能由AI準備法庭需要的各種文件，甚至能生成專業的法庭陳述稿。

共同創辦人Philip Young說，英國每年有60億到200億英鎊的債務收不回來，因為打官司又貴又麻煩。他希望他的律所能讓一般人也打得起官司，同時協助法庭減少積壓的案件。

不過，目前還不能全然讓AI獨立處理案件。所有AI生成的內容將由Young親自審核，並透過抽樣檢查確保品質。

全球許多律師事務都正在摸索如何更有效率的利用AI，除了上述案例，有些大型事務所開發AI工具來處理費時又不賺錢的業務，例如反壟斷和基金設立文件。

報導指出，AI進軍法律業，不只改寫了傳統律師的角色，也促使整個法律服務系統加速轉型。面對這波革命，各國司法單位與法律從業者勢必得正視與調適。