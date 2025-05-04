少年瘋列車衝浪 德國憂心短影音助長 漢堡1年至少40起

德國日前有兩名柏林年輕人爬上車輛車頂，在高速行進中撞橋不幸喪命，再度引發社會對列車衝浪歪風的重視。（取材自Ｘ平台）

德國 今年發生多起「列車衝浪」（Train Surfing）致命事故，日前兩名柏林年輕人爬上車輛車頂，在高速行進中撞橋不幸喪命，再度引發社會對列車衝浪歪風與社群媒體 助長致命危險行為的警訊與關注。

根據警方說法，4月27日凌晨，兩名少年攀上德國市郊鐵路1號線車頂，在行經柏林萬湖（Wannsee）方向約300公尺處時，撞上橫跨鐵道的號誌橋，一人當場喪命、一人送醫不治。

列車衝浪指得是在列車行駛過程中，攀附於車體外部如門邊、車頂，以追求刺激或炫耀為目的的行為。此舉風險極高，不僅可能因撞擊橋梁、號誌桿或迎面列車而喪命，更可能因接觸高壓電纜或墜落鐵軌而重傷。

德國過去即常發生類似事故。研究顯示，在1989至1995年柏林圍牆倒塌初期6年間，柏林共發生41起列車衝浪事故，其中18人死亡，死者多為13至25歲之間的年輕人。

柏林萬湖事故發生後，德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，近十多年來已與聯邦警察及民間機構合作，針對兒童與青少年進行預防教育。

目前全國約有20位預防專員，長期在學校、幼兒園與車站推廣列車安全知識。然而，來自官方的宣導仍難有效遏止此風氣。

以漢堡（Hamburg）為例，漢堡高架鐵道公司指出，該市近年每年記錄約40起列車衝浪案件，實際數量可能更多。

北德廣播公司（NDR）近日採訪一名列車衝浪者，她坦言：「列車衝浪帶來一種絕對自由、無法形容的腎上腺素快感。一旦體驗過就很難放下，總想要更多。」

北德廣播公司也引述心理學家說法指出，這類行為往往與青少年對刺激與冒險的渴望有關，加上社群媒體的演算法與點讚機制，易使這些危險行為成癮化與常態化，並助長模仿。

除了列車衝浪，青少年為拍攝短影音而從事高風險行為的情況在德國也屢見不鮮。4月中旬，六名來自法國與比利時的短影音內容創作者，未經許可二次攀爬德國知名地標科隆大教堂（Kölner Dom）尖塔，遭當地警方現場逮捕。