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拍照留證後偷走、亂扔包裹致損 英快遞公司頻出包惹眾怒

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英國快遞公司Evri近日接連爆出快遞員違規行為，一名送貨員將貼有「易碎品」標籤的紙箱，用力扔過7英尺高的圍欄，導致內部的貨物碎裂；引起顧客憤怒；包裹示意圖，非新聞當事人包裹。(路透)
英國快遞公司Evri近日接連爆出快遞員違規行為，一名送貨員將貼有「易碎品」標籤的紙箱，用力扔過7英尺高的圍欄，導致內部的貨物碎裂；引起顧客憤怒；包裹示意圖，非新聞當事人包裹。(路透)

英國快遞公司Evri近日接連爆出快遞員違規行為，引發社會譁然。最新一起事件中，一名送貨員竟在將包裹放置於顧客門前拍照留證後，再度撿起包裹直接偷走，行為令人不齒。受害顧客梅蘭妮·霍金斯（Melanie Hawkins）震驚表示：「我完全沒想到竟然是送貨員偷走包裹，看完監視器時我倒抽了一口氣。」

事件發生於朴茨茅斯（Portsmouth），霍金斯當日預期收貨，包裹包括來自George at Asda的商品與一件價值60英鎊(約79美元)的Shein服飾，並指定送至其前男友住處。當她隔日取貨時，發現僅剩一件，另一件已不翼而飛。鄰居回想起自家窗台有安裝監視器，調出畫面才發現，送貨員雖然一度將兩件包裹放於門前，拍照存證後卻將其中一件夾在腋下帶走。

霍金斯立刻聯繫Evri客服，並表示：「我認為這已構成盜竊，但我無法直接附上錄像，只能在回覆確認郵件時上傳作為證據。」Evri發言人隨後回應，稱公司對盜竊零容忍，已展開調查，並已與霍金斯聯絡處理善後。

事實上，這並非Evri首次爆出爭議。上週，一名送貨員將貼有「易碎品」標籤的紙箱，用力扔過7英尺高的圍欄，導致內部的熔岩燈碎裂。整個過程被住戶吉姆·卡梅倫（Jim Cameron）拍下並上傳到社交媒體。畫面中可見，該名送貨員先半蹲蓄力，隨即將包裹高高拋起，越過圍欄重重墜落在庭院，送貨員接著鎮定地轉身拿手機，拍照上傳送達證明。卡梅倫諷刺地在影片下方寫道：「這根本是奧運擲鐵餅的等級。」

卡梅倫表示，這件標價24.95英鎊(約33美元)的熔岩燈仍裝在原包裝盒中，盒面還標有「內有玻璃，請小心輕放」字樣。他憤怒指出：「我根本不使用Evri，是亞馬遜安排的退貨服務，結果卻碰上這種粗暴投擲。」

此外，去年在德文郡托基（Torquay），也有民眾拍下送貨員將包裹接連丟到路邊的畫面，引起公憤。Evri對此僅表示涉事人員已接受內部訓練，並強調他們重視每一件包裹的安全與顧客的信任。

隨著類似事件接連曝光，Evri的物流品質與內部管理再度受到質疑，外界呼籲業者應加強員工教育與稽核，以維護消費者權益與企業聲譽。

亞馬遜 奧運 Shein

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