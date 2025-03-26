我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

14萬童被送海外 南韓跨國送養揭黑歷史 政府被促道歉

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「該怎麼辦」

開箱全球首份AI報紙義大利總部 場地復古思想前衛

中央社羅馬26日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利媒體「頁報」（Il Foglio）宣布推出一項新實驗，在傳統記者撰稿之外，增加4頁由人工智慧（AI）生產內容的版面，頁面上方標註有AI字樣。(中央社)
義大利媒體「頁報」（Il Foglio）宣布推出一項新實驗，在傳統記者撰稿之外，增加4頁由人工智慧（AI）生產內容的版面，頁面上方標註有AI字樣。(中央社)

義大利「頁報」日前發行全球首份由「人工智慧」（AI）產出內容的報紙，引發震撼；實際走訪頁報羅馬總部，這場前衛實驗的發源地，裝潢不像「媒體界矽谷」，反更像古蹟內的藝廊，充滿對比奇趣。

「頁報」（Il Foglio）總編輯塞拉沙（Claudio Cerasa）邀請中央社等駐義外媒記者參訪並舉行座談。記者按地址來到緊鄰義大利國會的一棟羅馬市區老建築，入內經過一段昏暗長廊與樓梯，映入眼簾的是低調宛如民宅的辦公室；入口沒有明顯標示，僅有牆上裱框一份放大版「頁報」，宣告著這份菁英報紙對自身的光榮感。

塞拉沙坐在充滿復古風格的會議室，背景書架堆滿老書與舊報紙，談論主題卻是時下最夯的「全球首份AI產製內容報紙」。

義大利「頁報」（Il Foglio）日前發行全球首份由「人工智慧」（AI）產出內...
義大利「頁報」（Il Foglio）日前發行全球首份由「人工智慧」（AI）產出內容的報紙，「頁報」總編輯塞拉沙（Claudio Cerasa）26日邀請中央社等駐義外媒記者參觀羅馬總部，位在古老建築內的辦公室風格古典，與該報前衛的實驗形成有趣對比。(中央社)

他說，頁報去年做過另一場實驗，每天在報紙嵌入一篇AI生產文章，若讀者在週末全數猜中哪些是AI撰文，就能獲得1瓶香檳與免費訂閱，「不知是因香檳還是報紙，前次實驗非常成功，因此我們決定計畫另一場實驗。」

關於這次實驗主軸，塞拉沙說，他想把「傳統紙媒」與「AI內容」2個迥異元素結合，「這組合看來很矛盾，卻並非不可能，我們透過實驗證明了這點。」

頁報實驗是在每天刊物中，另增4頁AI產出內容，4頁主題依序是當日大事、文化、辯論觀點、外交與政經議題。塞拉沙說，「即使用AI生產內容，我們仍試圖保留一貫的諷刺與不敬風格。」

義大利頁報羅馬總部辦公室建築外觀或入口都非常低調，沒有明顯標示，但牆上有大幅裱框...
義大利頁報羅馬總部辦公室建築外觀或入口都非常低調，沒有明顯標示，但牆上有大幅裱框的報版。(中央社)

各界普遍好奇，AI新聞內容是否可靠。塞拉沙分享頁報的除錯經驗，就像對待真人記者般，內勤審稿發現捏造事實或偏離指令，會向AI「發脾氣要求重寫」，或乾脆把整篇稿丟掉；頁報也歡迎讀者舉報AI內容錯誤，幫助理解哪個環節出問題。

美歐近期關係緊張，塞拉沙打趣，AI撰文寫到美國總統川普（Donald Trump）常犯錯，例如提問川普關稅措施，AI會跳針細數過去作法，不提川普的新措施，讓他感覺AI似乎在逃避承認美國總統川普已贏得選舉這件事，「幸好經過反覆實驗，這個狀況已被我們糾正了。」

至於AI是否能取代人類記者，塞拉沙先聲明旗下員工都很優秀，「這原則決不適用頁報」。但他也坦言，某些大媒體未來可能思考這點，「問題不在機器，在於記者本身，記者恐怕必須更努力才能保有獨特創意、不可取代性。」

義大利「頁報」（Il Foglio）總編輯塞拉沙（Claudio Cerasa）...
義大利「頁報」（Il Foglio）總編輯塞拉沙（Claudio Cerasa）26日邀請中央社等駐義外媒記者舉行座談會，說明該報發行AI內容刊物的想法與初步實驗結果。(中央社)

頁報從3月18日發行首份AI刊物，實驗預計4月11日結束。對於未來是否長期納入AI撰稿，塞拉沙說，要看實驗結果決定，「我們需要搞清楚，AI可以做哪些最聰明、最有趣的工作。」

塞拉沙笑說，「不是我要賣關子，是未來有很多變數」，他表示自己手機上有個專門記錄靈感的檔案，上面還有10幾個新點子等著試驗。

「頁報」是以「大報」（broadsheet，大開數紙張）形式發行的日報，發行量約2萬9000份。頁報有20多名記者，其中2人負責執行這次AI專案。

義大利頁報羅馬總部，位在義大利國會附近的一棟老建築當中。(中央社)
義大利頁報羅馬總部，位在義大利國會附近的一棟老建築當中。(中央社)

AI 義大利

上一則

不只維和？馬克宏：歐洲駐烏克蘭部隊可回應俄攻擊

下一則

亞航飛中國班機發動機起火 安全返回吉隆坡

延伸閱讀

整理包／川普談了什麼關稅？從汽車到晶片 四大重點一次看

整理包／川普談了什麼關稅？從汽車到晶片 四大重點一次看
德國明鏡周刊：川普國安高層官員個資 網路上找得到

德國明鏡周刊：川普國安高層官員個資 網路上找得到
卡尼批川普汽車關稅是對加國的直接攻擊 揚言報復

卡尼批川普汽車關稅是對加國的直接攻擊 揚言報復
川普汽車關稅劍指歐洲「德國恐最傷」 歐盟回應了

川普汽車關稅劍指歐洲「德國恐最傷」 歐盟回應了

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
以色列總理內唐亞胡。（路透）

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡 內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

2025-03-22 21:41

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮