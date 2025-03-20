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澳洲男心臟衰竭 靠全人工心臟存活逾100天 成全球首例

中央社／雪梨綜合外電報導
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澳洲雪梨聖文森醫院心臟胸腔外科和移植外科醫師簡斯（中）成功將全人工心臟植入患有心臟衰竭的男子體內。
澳洲雪梨聖文森醫院心臟胸腔外科和移植外科醫師簡斯（中）成功將全人工心臟植入患有心臟衰竭的男子體內。

英國「衛報」（The Guardian）報導，澳洲一名患有心臟衰竭的40多歲男子，成為全球首位成功植入全人工心臟並出院的患者。專家指出，這個技術將改變全球心臟衰竭治療方式。

負責這場手術的澳洲研究人員和醫生日前宣布，此次人工心臟移植是「不折不扣的臨床成功」，這名患者先前靠著這個裝置存活超過100天後，本月初接受心臟移植手術，重獲新生。

醫療技術設備製造商BiVACOR的全人工心臟（total artificial heart，TAH）由昆士蘭出生的醫師提姆斯（Daniel Timms）發明，是世界上第一個植入式旋轉血泵，能完全取代人類心臟，利用磁懸浮技術模擬健康心臟的自然血流。

這個植入物仍處於臨床研究初期階段，是為患有末期雙心室衰竭患者所設計。末期雙心室衰竭通常是由其他疾病導致心臟受損或衰弱，因而無法有效將血液泵送至全身所引發，而這些狀況通常由心臟病發作、冠狀動脈疾病或糖尿病等疾病導致。

根據澳洲政府數據，全球每年有超過2300萬人患有心臟衰竭，其中僅6000人能接受到心臟捐贈。澳洲政府提供5000萬美元資金研發和商業化BiVACOR裝置，作為人工心臟前沿計畫一環。

這個植入物的設計理念是要為患者爭取更多時間，直到能夠接受心臟移植手術，但BiVACOR的長期目標是讓接受植入的患者可以靠著這個裝置生存，而不需要接受人類心臟移植。

這名40多歲的男性患者來自新南威爾斯州，患有嚴重心臟衰竭，他自願成為澳洲第一位、全球第6位接受全人工心臟的人。

前5次全人工心臟植入去年在美國進行，所有患者在出院前都接受了心臟移植，植入與移植之間最長間隔為27天。

這名澳洲患者去年11月22日在雪梨聖文森醫院（St Vincent's Hospital）接受植入全人工心臟，手術歷時6小時，由心臟胸腔外科和移植外科醫師簡斯（Paul Jansz）操刀。

這名不願透露姓名的患者2月帶著全人工心臟出院，3月接受心臟移植

簡斯表示，能參與這項極具歷史意義和開創性的澳洲醫療里程碑，是一大榮幸。

聖文森醫院心臟病學家海華德（Chris Hayward）表示，BiVACOR的全人工心臟會在全球改變心臟衰竭治療方式。

他說：「BiVACOR全人工心臟在澳洲和國際間開啟了全新的局面…未來十年內，我們將看見人工心臟成為無法等待捐贈心臟，或等不到捐贈心臟患者的另一種選擇。」

澳洲 心臟病 糖尿病

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