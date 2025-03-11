金氏紀錄最高齡女理容師 日本108歲婦：有顧客就繼續剪

日本栃木縣那珂川町的108歲理容師箱石シツイ（Shitsui Hakoishi）從金氏世界官方認證員手中接過證書，被認定為「世界最高齡的女性現役理容師」。（美聯社）

日本 栃木縣那珂川町的108歲理容師箱石シツイ（Shitsui Hakoishi）近日從金氏世界官方認證員手中接過證書，以「108歲115天」被認定為「世界最高齡的女性現役理容師」，箱石對此感動不已，表示「我很高興，只要有顧客光臨，我就可以繼續剪下去」。她從14歲隻身前往東京開始，入行已經94年。

中央社引述朝日新聞報導，箱石在那珂川町的舊大內村長大，1931年成為現在東京都墨田區一家理髮店的學徒，1936年考取理容師執照。

她最擅長的是當時流行的「飛機頭」（リーゼント，Regent style，兩側頭髮向後梳，在後腦勺中央合攏，瀏海部分往上梳，增加蓬鬆感），以及專門為時髦女性設計的短髮，類似現在的鮑伯頭，手藝受到顧客歡迎。

箱石22歲結婚，與丈夫在東京都新宿區開設理髮店，生意興隆，然而丈夫在1944年從軍後不幸戰死。箱石帶著兩名年幼子女返回故鄉，獨自經營理髮店，並將兩個孩子撫養長大。

箱石表示，回顧自己的人生，「雖然經歷過許多艱辛，但因為有這間理髮店才能一路走來，現在每天都充滿喜樂，我心中一直滿懷感謝」。她每天早上都用自創的體操鍛鍊身體，104歲時還在2021年東京奧運 擔任了聖火傳遞手。

她在接受金氏紀錄認證時表示，「感謝父母讓我擁有這麼健康的身體，真的非常開心，這一天我一輩子都不會忘記」。

根據金氏世界紀錄資料，目前世界上最年長的理髮師是一位已故的美國男子安東尼（Anthony Mancinelli），他於2018年獲得認證，享年108歲201天。而這次紀錄認證分為男性和女性，箱石以108歲115天的年齡成為首位獲得該認證的女性。