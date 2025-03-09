英男花不到1美元買到1806年紀念幣 價格為何能漲80倍

1名英國民眾在跳蚤市場，只花25便士就在跳蚤市場買到200年前的紀念幣，示意圖（圖／123RF）

沒事多去跳蚤市場逛逛，搞不好真的有寶藏！近日英國有一名男子在哈德斯菲爾德（Huddersfield）的一處跳蚤市場買了一個造型獨特的硬幣，後來發現它居然是一枚1806年打造的紀念幣。

根據「新聞週刊」報導，Reddit用戶JoeTheGimp在跳蚤市場上以25便士（約0.3美元）的價格買下了這枚硬幣。他表示自己「從未見過這樣的硬幣」，並發現它其實是一枚1806年的巴哈馬便士，在英國的伯明翰鑄造，旨在紀念伍德斯·羅傑斯（Woodes Rogers）船長擊敗海盜。

美國錢幣學會的助理館長傑西·克拉夫特（Jesse Kraft）也證實，這名Reddit用戶的看法是正確的。

他解釋，伍德斯·羅傑斯是兩任巴哈馬總督，他於1718年成功地驅逐了島上的海盜，巴哈馬議會為了紀念，打造了12萬枚硬幣在當地流通。

克拉夫特指出，這枚硬幣的正面與1806年的英國硬幣相同，刻有英國的喬治三世國王，而背面則是巴哈馬特有的設計，刻有一艘帆船。而硬幣上的「Expulsis Piratis Restituta Commercia」，意為驅逐海盜，恢復貿易，是巴哈馬1728年到1973年的官方格言。

克拉夫特表示，這樣的硬幣若是保存完好，價格可高達200英鎊（約255美元），但因為這枚硬幣有洞，只值20英鎊（約25美元）。

Reddit網友則對JoeTheGimp的發現表示祝賀，「這枚硬幣背後的歷史很有趣，而且『海盜』這個詞在硬幣上可不常見」、「以25便士來說是超棒的發現，恭喜你有了新的收藏。」