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路易十六看國會開會？凡爾賽宮神祕空間9月前限時參觀

中央社
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為慶祝法蘭西共和國成立150年，凡爾賽宮首次限時開放國會兩院廳。（取材自凡爾賽宮）
為慶祝法蘭西共和國成立150年，凡爾賽宮首次限時開放國會兩院廳。（取材自凡爾賽宮）

法國凡爾賽宮為慶祝法蘭西共和國成立第150周年，首次限時開放隱藏於宮內的「國會兩院廳」與「國會主席官邸」。此空間建於1875年，見證法國國會確立為兩院制，至今仍是凡爾賽宮中民主運行的重要地點。

自2月中至9月底，已購買凡爾賽宮門票者，僅周末能自由入內參觀，周間則需加購導覽行程，導覽內容爬梳法國政治歷史。

例如在「當共和國坐進凡爾賽宮」導覽中，將介紹在1871年時，拿破崙三世帝國垮台、普法戰爭結束，當時法國社會中的共和黨（Républicains）與君主黨（Monarchiste）正相互角力，已廢棄的凡爾賽宮逐漸被國民議會與參議院各自占領。

1875年，法國國會以一票之差通過憲法修訂，制定未來的總統需由國民議會與參議院以絕對多數票選出，任期7年。確立法國國會為兩院制，因此奠定長久的共和國體制。同年，建築師德喬里（Edmond de Joly）以僅6個月的時間趕工，於凡爾賽宮內完成「國會兩院廳」（Salle du Congrès）。

凡爾賽宮館長萊西堡（Christophe Leribault）日前接受法國電視媒體TF1的拍攝，帶領鏡頭從凡爾賽宮正門走向安靜的城堡南翼，以不起眼的鑰匙打開一扇平凡之門後，一座可容納1500人的半圓形會議廳映入眼簾，占地600平方公尺（約180坪），從地毯到座椅都覆蓋著紅色天鵝絨。

「國會兩院廳」相較在1879年從凡爾賽宮遷出，各自移至巴黎不同地點的國民議會和參議院都還大。

此後國會兩院仍會回到凡爾賽宮的「國會兩院廳」裡選舉總統，至1953年止總共選出16位。直到此時，當國會兩院為修憲、或總統需發表特殊演說時，就會回到「國會兩院廳」。例如2024年3月國會兩院便在此通過「自願終止妊娠」 （IVG）入憲案，使法國成為全球首個以憲法保障墮胎權與自由的國家。

館長萊西堡說：「『國會兩院廳』能看到凡爾賽宮的另一面，是法蘭西共和國最重要的地方之一。」

萊西堡並形容「國會兩院廳」所具有的宮廷氣息令人玩味，尤其裝潢之中布滿看似衝突的皇室物件，忠實呈現150年前的微妙政治氣氛。

例如象徵路易十四的太陽王黃金壁飾隨處可見；大型壁畫裡所描繪的是仍坐在國王寶座上的路易十六，好像不曾被送上斷頭台的看著國會兩院開會；而裝飾符號鑲以F（France），而非現今常見的RF（République française）。

感到錯愕的參觀者表示：「讓君主時期跟共和時期放在一起，真是不尋常的組合。」也有參觀者從150年的歷史縱深來欣賞：「在這個看似君主制的空間框架裡，卻實行共和制的民主。」

本次另開放的「國會主席官邸」（L'appartement du président du Congrès）與「國會兩院廳」同時建成，裝飾華麗，並擁有可俯瞰橘園的4個隔間，至今仍供兩院與總統使用。目前正展出關鍵政治人物的油畫肖像與雕像，回顧法蘭西共和國的政治變遷。

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