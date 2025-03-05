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日頂級遊1天1.2萬美元 主打與德川家康後人交流 乏人問津

聯合新聞網
德川家康像。（取材自維基百科）
德川家康像。（取材自維基百科）

日本滋賀新聞報導，滋賀縣近日推出一項超高級旅遊行程，主打與德川家第19代家主德川家廣在國寶級古城「彥根城」內進行特別交流。這趟行程號稱「獨一無二」，但價格高達178萬日圓（約1.2萬美元），且僅限二到十人為一組一同參加，開放六天後卻無人預約，引發熱議。主辦單位強調，這是一場高價值的歷史文化體驗，因此不考慮降價。

日本滋賀縣近日推出與德川家第19代家主德川家廣在國寶級古城「彥根城」內交流，但價...
日本滋賀縣近日推出與德川家第19代家主德川家廣在國寶級古城「彥根城」內交流，但價格昂貴，開放六天仍無人預約；圖為「彦根城」。（取材自維基百科）

這趟「滋賀限定」的奢華旅遊行程包含多項特色體驗，例如專業歷史導覽、人力車迎賓接送、在近江牛專門料理店「千成亭」享用100克頂級菲力牛排御膳、參觀平時不對外開放的回遊式庭園「玄宮樂樂園」，最重要的亮點則是與德川家廣的40分鐘交流，他將親自講解德川家與井伊家的歷史淵源。此外，該行程也有搭配其他頂級體驗，例如在漫畫《花牌情緣》（ちはやふる）中出現的「近江神宮」內體驗競技歌牌（競技かるた），或於琵琶湖畔高級旅館賞月等。

但高昂的價格讓許多潛在旅客卻步，對此，網友反應兩極，有人直言：「這種體驗很特別，但太昂貴，真的值得嗎？」也有人調侃：「178萬日圓可以去好幾趟歐洲豪華旅行了。」還有歷史迷表示：「如果是與幕末大名對話，或許會更吸引人。」

但也有少數人支持，認為這是一場獨特的文化饗宴，「若對德川歷史有極大興趣，或許值得一試。」雖然目前預約數掛零，但負責推廣的「琵琶湖觀光局」強調會進一步加強宣傳。

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