南非嫌法院外牆演「不可能任務」網呼：犯罪世界盃能奪金

影片拍到南非一名被控入室盜竊等罪名的嫌犯，在開庭審判中途逃離法院，還被拍到從三層樓高的地方爬著大樓橫樑成功落地。(視頻截圖)

南非 約翰內斯堡傑普地方法院開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，嫌犯竟中途逃離法院，還被拍到從三層樓高的地方爬著大樓橫樑成功落地。

南非約翰內斯堡傑普地方法院（Jeppe Magistrate's Court）日前開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，嫌犯竟中途逃離法院，還被拍到從三層樓高的地方爬著大樓橫樑成功落地，影片在網上瘋傳，還有網友形容是重現好萊塢男星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演經典動作片「不可能的任務」（Mission Impossible）。

綜合媒體報導，影片中的男子名為Onoshana Thando Sadiki，他被控在約翰內斯堡克利夫蘭區（Cleveland）犯下入屋盜竊和盜竊罪。嫌犯在法官發言時，突然奪門而出。

有影片拍到他出現在法院大樓外牆上，即使風雨交加、建築表面光滑，嫌犯仍攀爬著橫樑一層樓一層樓地跳下，最後平安落地並向法院外跑去。

影片在社交平台上瘋傳，有網友調侃道：「他真是個入室盜竊的高手。」「你可以看出他已經習慣了這種訓練，他從容地爬下那幅牆的樣子很像湯姆·克魯斯」、「如果有一場犯罪世界盃 ，南非每次都會奪得金牌」。