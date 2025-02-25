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蒙娜麗莎領路 巴黎里沃利街將轉型藝文徒步區

中央社
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法國羅浮宮鎮館之寶「蒙娜麗莎」將在2031年獨立移到全新專屬展廳，並開鑿「蒙娜麗莎專廳入口」於羅浮宮東面的羅浮宮廣場，地點鄰近巴黎市中心主要幹道里沃利街。圖為羅浮宮廣場的「蒙娜麗莎專廳入口」預定地，將於2031年完工，圖右後方轉角處為里沃利街。（中央社）
法國羅浮宮鎮館之寶「蒙娜麗莎」將在2031年獨立移到全新專屬展廳，並開鑿「蒙娜麗莎專廳入口」於羅浮宮東面的羅浮宮廣場，地點鄰近巴黎市中心主要幹道里沃利街。圖為羅浮宮廣場的「蒙娜麗莎專廳入口」預定地，將於2031年完工，圖右後方轉角處為里沃利街。（中央社）

巴黎羅浮宮預計於2031年啟用全新的「蒙娜麗莎專廳入口」，將引導遊客走出與「透明金字塔入口」截然不同的城市動線。同時，「Rivoli2030」巴黎市中心都市改造計畫，將協調羅浮宮旅客走向里沃利街，打造藝文綠化徒步區。

羅浮宮名畫「蒙娜麗莎」自1月底於法國引發熱議至今，其影響力將從館內延伸至館外，成為推動巴黎市中心里沃利街（Rue de Rivoli）轉型的關鍵核心。

繼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）陸續公布「羅浮宮新文藝復興計畫」的擴建細節後，「蒙娜麗莎」將在2031年獨立移到全新專屬展廳，並開鑿「蒙娜麗莎專廳入口」於羅浮宮東面的羅浮宮廣場（Place du Louvre），地點鄰近巴黎市中心主要幹道里沃利街。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在第一時間發表聲明，強調巴黎市政府將持續改善羅浮宮周圍環境，「尤其是減少車流量，加強綠化，打造舒適的徒步區」。能一覽巴黎市政府、羅浮宮、杜樂麗花園、共和廣場的里沃利街，已在去年底成為巴黎首個「限行區」（ZTL）。

與羅浮宮廣為人知的「透明金字塔入口」不同，「蒙娜麗莎專廳入口」周圍環境更親民，沒有空曠的宮殿和花園，而是深入巴黎時尚與藝術產業的核心地帶。莎瑪麗丹百貨（La Samaritaine）與其LVMH時尚集團商圈就座落在對街；卡地亞基金會（Fondation Cartier）也即將遷入里沃利街上的皇家宮殿廣場（Place du Palais-Royal），以當代藝術和羅浮宮對話。

在未來，「蒙娜麗莎專廳入口」將分流遊客步行巴黎的動線，促使「Rivoli2030」巴黎市中心都市改造計畫的方向更明確。巴黎中心1到4區的區長魏爾（Ariel Weil）日前接受巴黎人報（Le Parisien）訪問時表示：「Rivoli2030串連各界資源，里沃利街值得改頭換面！」

「Rivoli2030」是一個協調型的都市改造計畫，即整合在2030年前於里沃利街進行的各大計畫，包含「羅浮宮新文藝復興計畫」、「卡地亞基金會40週年搬遷計畫」、「共和廣場歷史重建計畫」等。

「Rivoli2030」共計40個合作機構，涵蓋公部門、私人財團、美術館、藝文界、商業與房地產投資等，試圖以羅浮宮為起點，串聯整條里沃利街的藝術與歷史空間。

「Rivoli2030」由建築與都市改造事務所Atelier Soil負責，該事務所致力在空間上推動生態轉型與包容發展。除了協調各界資源外，Atelier Soil將落實里沃利街的藝文綠化徒步區，如擴大行人空間、建立專屬單車與公車道、高大植栽降溫與架設遮陽棚等。

羅浮宮「透明金字塔入口。(路透)
羅浮宮「透明金字塔入口。(路透)

羅浮宮 馬克宏 皇家

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