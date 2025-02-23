澳洲157隻偽虎鯨擱淺約60隻亡 為減痛苦執行安樂死
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澳洲南部的塔斯馬尼亞島（Tasmania）偏遠海灘日前發生157隻海豚集體擱淺事件，當局發現時只剩約90隻存活，由於擱淺現場距離塔斯馬尼亞首府荷伯特（Hobart）超過400公里，考量現場交通不便，海洋條件，以及將專業設備送至偏遠地區的難度，當局決定將剩餘仍活著的海豚進行安樂死。
中央社引述法新社報導，據信共有157隻海豚日前在塔斯馬尼亞島西岸的海灘擱淺，不久前只剩「大約90隻」存活，而這些海豚屬於世人較不理解的深海物種。
官員表示，這些海豚屬於偽虎鯨（false killer whale）家族；偽虎鯨因為頭骨和虎鯨（orca）相似而得名，也稱「擬虎鯨」，身長可達6.1公尺，體重可從500公斤到3噸不等。野生動物保護官員克拉克（Brendon Clark）說，要把存活的海豚放回海中的難度很高，因為牠們體重可能超過1噸。
他表示：「和所有擱淺事件一樣，安樂死是一種減少痛苦的選項。」當局在幾次嘗試救援皆告失敗，由於當地偏遠，救援器具難以到達，且這些仍存活鯨豚狀況已很不好，無計可施下決定將剩餘的「偽虎鯨」安樂死，減少痛苦。
偽虎鯨在澳洲海灘擱淺的狀況並不罕見。但克拉克指出，這是50年來第一次在塔斯馬尼亞的這側海灘擱淺。
他補充說：「希望屍體解剖檢查能讓我們更理解。」
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