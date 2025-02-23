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澳洲157隻偽虎鯨擱淺約60隻亡 為減痛苦執行安樂死

綜合報導
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大群的偽虎日前在澳洲塔斯馬尼亞島州亞瑟河附近一處偏遠的海灘上擱淺。 （美聯社）
大群的偽虎日前在澳洲塔斯馬尼亞島州亞瑟河附近一處偏遠的海灘上擱淺。 （美聯社）

澳洲南部的塔斯馬尼亞島（Tasmania）偏遠海灘日前發生157隻海豚集體擱淺事件，當局發現時只剩約90隻存活，由於擱淺現場距離塔斯馬尼亞首府荷伯特（Hobart）超過400公里，考量現場交通不便，海洋條件，以及將專業設備送至偏遠地區的難度，當局決定將剩餘仍活著的海豚進行安樂死

中央社引述法新社報導，據信共有157隻海豚日前在塔斯馬尼亞島西岸的海灘擱淺，不久前只剩「大約90隻」存活，而這些海豚屬於世人較不理解的深海物種。

官員表示，這些海豚屬於偽虎鯨（false killer whale）家族；偽虎鯨因為頭骨和虎鯨（orca）相似而得名，也稱「擬虎鯨」，身長可達6.1公尺，體重可從500公斤到3噸不等。野生動物保護官員克拉克（Brendon Clark）說，要把存活的海豚放回海中的難度很高，因為牠們體重可能超過1噸。

他表示：「和所有擱淺事件一樣，安樂死是一種減少痛苦的選項。」當局在幾次嘗試救援皆告失敗，由於當地偏遠，救援器具難以到達，且這些仍存活鯨豚狀況已很不好，無計可施下決定將剩餘的「偽虎鯨」安樂死，減少痛苦。

偽虎鯨在澳洲海灘擱淺的狀況並不罕見。但克拉克指出，這是50年來第一次在塔斯馬尼亞的這側海灘擱淺。

他補充說：「希望屍體解剖檢查能讓我們更理解。」

157隻偽虎鯨被發現擱淺於澳洲塔斯馬尼亞州西部海灘，由於救援困難，當局日前決定將...
157隻偽虎鯨被發現擱淺於澳洲塔斯馬尼亞州西部海灘，由於救援困難，當局日前決定將仍存活的偽虎鯨安樂死。（美聯社）

安樂死 澳洲

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