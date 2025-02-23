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英男運動、戒吃垃圾食物1年減76公斤 從5XL改穿M

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一名英國男子靠著改變飲食和每天運動，一年成功減重169磅；示意圖。（圖／123RF）
一名英國男子靠著改變飲食和每天運動，一年成功減重169磅；示意圖。（圖／123RF）

英國彭布羅克郡（Pembrokeshire）的賀寧（Lee Herring）喜歡吃甜食、高熱量食品，體重最重時超過300磅(約136公斤)，他的衣服都要在網路上的大尺碼店才買得到，他在職場接觸過許多病患和家屬後決定減重，靠著改變飲食和運動成功甩肉恢復到一般體型，他說過程非常辛苦，可以說是一種折磨，但成果令他滿意，為了身體健康，他會努力維持目前的生活方式和體重。

紐約郵報（New York Post）報導，31歲的賀寧喜歡吃巧克力、甜食、奶油麵包、微波食品和外帶中式餐點，體重最重時有351磅(約159公斤)，衣服尺碼穿5XL，一般衣服店買不到，要到網路上的大尺碼店才能買到他穿得下的衣服。

在社區中心上班的賀寧說，他很常接觸到中風心臟病病患，他看到疾病對病患及家屬的影響和折磨，因此他決定改變飲食習慣，想用最傳統的方式減肥，也就是飲食和運動。

賀寧說，他再也不吃垃圾食物，改吃肉、水果、蔬菜和燕麥，他也每天走路，起初只能慢走，還會走到上氣不接下氣，如今他一天走90分鐘以上，還會在跑步機跑步。

賀寧說，剛開始減肥時他的身體和心理都很痛苦，運動時體力不足，腦袋一直想吃甜食或高熱量食物，但他告訴自己要堅持；經過一年的時間，賀寧減掉169磅(約76公斤)，成功瘦到177磅(約80公斤)，衣服改穿M號，但他還不滿意，說希望能減到165磅(約74公斤)。

賀寧說，他在減重前，做什麼事都很困難，爬樓梯不行，連坐上車都有困難，身體多處關節疼痛，容易疲勞和喘不過氣，瘦下來後生活輕鬆不少，因此他維持同樣的習慣，希望能保持目前體態，他說減重不是為了外表，而是希望能有健康的身體和生活，不要讓親友擔心，這也是讓他堅持的信念。

賀寧也分享自己減重前後的餐點差異：減重前的早餐都吃含糖穀片，午餐會吃夾了起司和塗很多奶油的三明治或長棍麵包，晚餐則是披薩或外帶中餐，還會吃冰淇淋當點心；減重後的早餐會吃燕麥片，午餐會吃烤雞或高蛋白飲品，晚餐則是蔬菜、雞肉或其他瘦肉，一天之中也會吃水果或胡蘿蔔棒當點心。

減重 心臟病 中風

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