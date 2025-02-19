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「骨折季來了」柏林罕見浪漫飄雪 骨科協會教雪地走路

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冬日鮮少降雪的柏林日前降大雪，市區換上白色新裝。(路透)
冬日鮮少降雪的柏林日前降大雪，市區換上白色新裝。(路透)

柏林日前降下大雪，白雪覆蓋街道與建築，為城市增添一抹靜謐與浪漫氛圍。然而，專家提醒，未清理的積雪與結冰路面恐讓行人摔傷，柏林將正式進入「骨折季」。

冬日鮮少降雪的柏林13日凌晨降下2月第一場大雪，市區一夜間換上白色新裝，許多柏林人起床第一件事就是把手機鏡頭對向窗外拍照，將不同於日常的美麗雪景分享在社群媒體。

許多情侶也在飄著雪的這天在城市漫遊，不過隨氣溫持續低於攝氏零度，路面結冰狀況將更嚴重，根據柏林日報(Berliner Zeitung)，柏林各醫院急診室已陸續接獲因滑倒受傷的案例。

德國骨科與創傷外科協會(DGOU)警告，冬季降雪後的骨折事故通常會大幅增加，最常見的是手腕、髖關節及腳踝骨折。專家建議，行人應穿著防滑鞋，避免貿然快步行走，並盡量選擇已清理的道路通行。

根據柏林市府規定，柏林城市清潔局(BSR)會負責主要道路、公共廣場和部分行人道的清雪與撒沙子與碎石等防滑物質的工作；房屋持有者則應負責清理門前人行道的積雪，確保至少一公尺寬的步行區域安全通行。

若路面已被清理但仍處於結冰狀態，包括德國骨科與創傷外科協會等專家都建議行人，走路時採取「企鵝步」。這種步法模仿企鵝行走的姿態，雙腳完全著地並稍微向外轉，透過外八及小步移動的方式，可以維持在冰面行走的身體穩定性。

此外，扶著建築物、室外扶手，或與另一半挽手同行，都能增加穩定性，降低滑倒風險。

白雪妝點柏林，為情人節增添浪漫氣息。在欣賞雪景的同時，市民與遊客只需稍加留意，就能避免意外成為「骨折季」患者，安全享受來自冬日的靜謐與美好。

冬日鮮少降雪的柏林日前降大雪，市區換上白色新裝。(歐新社)
冬日鮮少降雪的柏林日前降大雪，市區換上白色新裝。(歐新社)

骨科 德國 情人節

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