我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

日本今年冬天最強寒流發威 新幹線停駛、國道車輛動彈不得

記者雷光涵／即時報導
日本從4日起開始降大雪，圖為北海道民眾為車輛旁的道路除雪，以求脫困。(歐新社)
日本從4日起開始降大雪，圖為北海道民眾為車輛旁的道路除雪，以求脫困。(歐新社)

日本「今年冬天最強寒流」影響各地鐵路及交通，從4日起的暴雪到8日上午造成1死26傷。新幹線慢行或停駛。由於積雪可能再增加，日本氣象廳警告民眾接下來仍要注意交通受阻與強風。山口縣8日凌晨有數十輛車因大雪受困國道，上午才脫困。

北海道及本州的日本海側地區已出現創紀錄大雪，日本總務省消防廳等統計至8日上午，已造成新潟縣十日町市一名70多歲男性死亡，北海道、福井縣等共8個道縣有26人受傷。

山口縣山陽小野田市的國道2號有數十輛車輛受困，形成長達5公里的車龍。當局撒防滑劑、協助車輛裝雪鏈等方式，於日本時間上午9時解除受困狀況，9時45分恢復通行。

新幹線方面，東海道新幹線在滋賀縣米原地區因降雪影響，全線放慢速度行駛；山形新幹線因除雪作業困難，福島至新庄段全日停駛。東北新幹線為檢查鐵軌，仙台至盛岡段暫停運行，至上午7時後才恢復。

氣象廳監測顯示，截至8日上午10時的24小時內，新潟市中央區降雪50公分，為1997年有統計以來的最深積雪。群馬縣水上町48公分，廣島縣庄原市44公分。

這場「數年一遇的強烈寒流」自7日晚間起影響日本各地。預測至9日清晨6時，全日本24小時最大降雪量為：關東甲信80公分、東北・北陸・近畿70公分、東海・中國60公分。

日本

上一則

英國政府要求蘋果開後門破壞加密 影響全球用戶遭批

延伸閱讀

川普下周將對多國宣布對等關稅：很公平 不會有人受傷

川普下周將對多國宣布對等關稅：很公平 不會有人受傷
川普：日鐵放棄收購美鋼 轉向大規模投資

川普：日鐵放棄收購美鋼 轉向大規模投資
石破茂首會川普 盼改善美日貿易逆差 拒答「加徵關稅」

石破茂首會川普 盼改善美日貿易逆差 拒答「加徵關稅」
川普會石破茂 美日同意加強合作反擊中國經濟侵略

川普會石破茂 美日同意加強合作反擊中國經濟侵略

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由