澳洲女垃圾桶挖寶 4年沒去超市 省下伙食費爽出國

一名澳洲女子堅持4年都從垃圾桶撿食物，把省下的錢都拿去環遊世界；示意圖。（圖／123RF）

澳洲 一名女子為了省錢，開始學著在垃圾桶裡「挖寶」。沒想到這樣的做法真的幫她省下大筆開銷，她已經四年沒有到超市購買食物，靠著垃圾桶就能找到自己需要的各種食材。

據紐約郵報報導，30歲的索菲（Sofie Juel-Anderson）之前住在雪梨，她從2020年10月就過著靠「垃圾」維生的生活。她表示，其實自己不曾窮到買不起食物，但她聽說很多人會做「垃圾桶潛水（指在垃圾中翻找可用物品的行為）」，也對這種做法很好奇，於是開始跟朋友一起在各個超市的垃圾桶挖寶。

索菲發現垃圾桶裡有滿滿的食物，雖然有些食物已經過期了，但其實有很多都還是完整的食物，她才發現原來垃圾桶裡有這麼多「好吃的東西」。她在2022年搬到丹麥，即使搬到那裡，她也一樣繼續在垃圾桶裡挖寶，所以她已經四年沒有為了購買食材到超市購物。

索菲說，她回算2024年的開銷，花費在衛生紙、洗碗精等家庭開銷的金額只有99美元。其餘食材等省下的這些錢，讓她可以自由地到各地旅行，她用這些錢去到世界各地拜訪朋友，到過肯亞、阿根廷、義大利 、西班牙和杜拜旅行。

索菲表示，她的垃圾桶尋寶已經從一種尋寶遊戲演變為「日常行動主義」。她說：「我想提高人們對食物浪費的認識，同時也讓大家了解我們如何看待食物，即使食物已過期或有瑕疵，它還是很好的。」

她並表示，「垃圾桶潛水」讓她的冰箱總是滿的，自從她開始這麼做以後，她不需要花大把錢買食材，除了能把錢省下來旅行之外，也能減少工作時間，讓她感受到前所未有的自由。

據報導，她表示自己非常喜愛「垃圾桶潛水」，甚至把父母、祖父母和兄弟姊妹找來一起參與，她的親友都知道她所有的食物都來自垃圾桶。

她說：「他們知道這些食物是好的，因為我不會讓我的客人吃我自己不吃的任何東西。我在撿拾食物之前會先評估。」