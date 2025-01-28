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英國19歲男想和「千人斬」女網紅上床 當場被媽逮回家

聯合新聞網
英國一名網紅舉辦「千人斬」挑戰，參與活動的男性大排長龍。（視頻截圖）
英國一名網紅舉辦「千人斬」挑戰，參與活動的男性大排長龍。（視頻截圖）

英國一名成人網紅在倫敦舉辦「千人斬」 挑戰，有不少男性為了一親芳澤，不惜戴上頭套遮掩真實身分，也要報名參加這場「盛會」。雖然活動要求一定要成年才能參加，不過現場也發生「媽媽到場逮人」的小插曲，引發不少網友討論。

據每日郵報（Daily Mail）報導，這起活動由OnlyFans的成人網紅邦妮（Bonnie Blue）發起，她最終在12小時內和1057名男性發生性關係，打破了之前其他人的性愛紀錄。邦妮完成活動拍攝後，在TikTok上分享過程，也分享了有參加活動的男性媽媽到場逮人的畫面。

原來現場有不少參與者其實才剛剛成年，雖然符合活動標準也沒有犯法，但卻不一定過得了家人這一關。其中就有一名19歲的男子都已經脫了衣服準備上場，卻被媽媽阻止要他立刻回家。

@bonnie_blue_xoxo

POV: you bring your mum to Bonnie Blue's event #bonnieblue #fyp

♬ original sound - Bonnie Blue

男子手忙腳亂地找衣服，媽媽則一邊罵他，如果不快點穿上衣服跟她回家，就要報警來抓他。旁邊其他參與的男子則幫忙緩頰，直說：「讓他找一下外套，不要再罵了」。

據悉男子後來告訴媽媽，自己已經19歲了，本來就可以做自己想做的事，而且他也已經簽署同意書了。不過雖然這麼說，男子還是乖乖地跟媽媽離開現場。

除了這名男子之外，之後也有不少人大方在TikTok上露臉拍片，坦承自己是1057人中的一員。有一名男子就說，因為人數很多，所以他接觸過程只有2分鐘，但他感覺很好。甚至說自己跟邦妮交換了聯絡方式，未來可能會再合作拍攝其他作品。

一名失業的保全沃克（Ali Walker）表示，自己有到場排隊，但沒有輪到他。他在現場看了2個小時，邦妮周圍始終都圍繞至少3、40個男子等著輪番上陣。沃克吃完午餐後又回去，發現邦妮還在繼續挑戰，但直到6、7點離開，都沒有輪到他。

雖然如此，沃克說這段體驗真的很超現實，他不知道邦妮怎麼有辦法在12小時裡跟那麼多人發生關係，但他很佩服邦妮真的說到做到，完成了千人斬挑戰。

TikTok

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