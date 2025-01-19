大馬超商「火腿三明治」貼清真標章 遭批含豬肉怎認證？

馬來西亞內貿部和大馬伊斯蘭教發展局（JAKIM）聯手突擊疑似提供「清真火腿三明治」工廠。（取材自馬來西亞內貿部）

大馬巫青團長阿克馬批評馬來亞大學超商 門市販售印有清真認證的火腿起司三明治，引發穆斯林社群關注，馬來西亞伊斯蘭發展局調查後證實，這項產品未獲清真認證，並非清真食品。

大馬超商KK Mart去年發生銷售阿拉襪爭議，巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）最近再批評馬大超商門市，疑販賣有「清真」標章、但疑似非清真食品的火腿起司三明治，他認為火腿裡含豬肉是如何獲得認證，要求調查並採嚴厲措施。

馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）獲報後已與國內貿易與生活成本部（KPDN）對業者稽查。根據馬來西亞伊斯蘭發展局今天在臉書（Facebook）聲明，國立大學超商門市銷售的火腿起司三明治未獲清真認證，三明治供應商非獲清真認證業者，將根據2011年貿易法規定由相關單位採取法律行動。

當今大馬（Malaysiakini）、太陽報（theSun）等媒體報導，國內貿易與生活成本部執法官員阿茲曼（Azman Adam）表示，這種違法行為非常嚴重，可能會引起消費者，尤其是穆斯林社群的擔憂，目前查扣有關的三明治樣品將送驗，確認實際成分為何。

對於這起火腿三明治有清真認證惹議事件，大馬超商KK Mart也聲明強調會對供應商採取法律行動。

不過，民主行動黨（DAP）社青團全國組織祕書林政行（Lim Zheng Han）批評阿克馬再次利用種族和宗教話題，煽動穆斯林與非穆斯林之間的對立，毫無政治道德。

他強調，社青團認同清真認證在馬來西亞的重要性，但並非每一個問題都需要被無限放大，尤其不應過度解讀為種族或宗教問題，犯罪者固然應受懲罰，但不應在案件尚未定論前公審。

馬來西亞除華人 與印度種族外，信奉伊斯蘭教的馬來人是主要人口結構，宗教對穆斯林來說是相當敏感議題，穆斯林食品必須符合清真（Halal）認證規範。舉凡從產地到餐桌過程都不能受不合法物質污染，清真認證是藉科學化的檢測 方式，確認是否合乎伊斯蘭教法規範。