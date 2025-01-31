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科學家：AI可讓人停止老化 活到500歲

綜合報導
Google未來學家庫茲威爾想像，未來AI與人類大腦連結後，可大幅增進人類智力、治癒大部分疾病及延長人類壽命至500歲。(路透)
Google未來學家庫茲威爾想像，未來AI與人類大腦連結後，可大幅增進人類智力、治癒大部分疾病及延長人類壽命至500歲。(路透)

Google未來學家庫茲威爾（Ray Kurzweil）想像，未來AI與人類大腦連結後，可大幅增進人類智力、治癒大部分疾病及延長人類壽命至500歲。他樂觀預期，7年後的2032年，人工智慧（AI）就能讓人類停止老化。

庫茲威爾是光學字元辨識和文字轉換語音合成科技的先驅，他於2000年左右提出「奇點」一說，聲稱在這個時間點，AI會超越全人類的智慧，並且以幾何級數快速發展，他認為這個時間點就在2045年。這個激進的預測，當時在科學家和其他專家當中引發激烈辯論。

庫茲威爾接受日經亞洲訪問時表示，AI可自行創造更先進的AI，只要人類大腦與AI連結，「我們的智力可增加100萬倍」。他告訴日經亞洲，人類智力可超越頭腦的侷限，「與雲端連結後，可以持續擴張沒有止盡」。

入選時代雜誌AI百大影響力人物的庫茲威爾表示，2029年以前，AI就會超越人類的能力，意味他深信科技演進正在進入全新階段。

庫茲威爾首次發出驚人之語，聲稱AI將在2029年超越人類時，被外界認為過於樂觀。他說，大多數研究人員，包括後來的諾貝爾獎得主都認為，AI「還需要100年」才會超越人類。不過，庫茲威爾告訴日經亞洲，「現在來看，即使是2029年這個預測時間，也被認為保守」。

庫茲威爾指出，當AI超越人類，最大的影響將反映在醫療領域。AI已帶動醫學領域的科學發現，像是發現有助治療疾病的蛋白質結構，將為人類「維持健康的能力」帶來革命性影響。

庫茲威爾甚至大膽預測，AI未來可讓「大多數的人體疾病治癒」，甚至使人停止老化。

他解釋說：「現在，你每度過1年，就是用掉壽命中的1年。但在AI加速醫療科技進步後，我們每度過1年，將能延長我們的壽命1年。」

庫茲威爾指出：「到2032年左右，你就可以回春整整一年，當你用掉壽命中的1年，你將會因為科學的進步而年輕1年，所以實際上並不會變老。」

一旦這些技術成真，意味人類將可以有效停止老化。庫茲威爾聲稱，在這種情況下，人類最終可以活到500歲。

庫茲威爾去年邁入76歲，今年距離他預測的奇點到來還有20年，他期待活著見證AI在日益分裂和混亂的世界中改變人類文明。

庫茲威爾深信，隨著人類與AI結合，世界將變得更好，「我們將由人類與AI的結合體（merger）控制。我認為這比單純依賴人類更好…我認為我們依靠AI，實際上會比只依賴人類更好」。

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